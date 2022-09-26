İngiltere'de 3. Charles Kral oldu! Kapadokya'da kaldığı oteldeki tabela değişti

Kendisi bölgenin tadını çıkarmış ve geziler yaparak ülkesine gitmişti. Dolayısıyla biz de bunu anlamlandırmak adına, tıpkı tesisimizde konaklayan diğer başka ünlü misafirler de olduğu gibi, tesisimizde kaldığı odaya 'Prens Charles bu odada konaklamıştır' diye tabela asmıştık.