İngiltere'de 3. Charles Kral oldu! Kapadokya'da kaldığı oteldeki tabela değişti

İngiltere Kralı olan 3'üncü Charles, 1989 yılında ziyaret için geldiği Kapadokya'da 4 gün konakladı. O dönem prens olan Charles, otelden ayrıldıktan sonra konakladığı odanın girişine 'Prens Charles burada konakladı' tabelası asıldı.
33 yıldır otel odasının girişinde bulunan tabela Charles'ın kral olmasının ardından 'Birleşik Krallık Kralı 3. Charles bu odada konakladı' olarak değiştirildi.
Gazetecilere açıklamalarda Otel Müdürü Seçkin Özerler, "İngiltere Kralı Prens Charles, prenslik döneminde 1989 yılında Kapadokya'yı ziyarete geldiğinde tesisimizde 4 gece konaklamış.