Fondaş medya yalanlara doymuyor! Halk TV’de İsmail Küçükkaya ve Sera Kadıgil’den kreş ve Kur’an kursu algısı…

Halk TV yayınlanan ve İsmail Küçükkaya'nın sunduğu 'Yeni Bir Sabah' programına konuk olarak katılan TİP milletvekili Sera Kadıgil, peş peşe yalanlar sıraladı.
Hükümetin kreş ve anaokulunu açmadığını iddia eden Kadıgil, "Anaokulu ve kreş yok bu ülkede. Bir sürü çalışan kadın arkadaşım işinden gücünden oluyor, ekonomik özgürlüğünü elde edemiyor. Niye? Çocuğunu bırakabileceği güvenilir ücretsiz bir devlet kreşi yok maalesef. Açmıyor. Hükümet açmıyor. Anaokulu ve kreş açmıyor" ifadelerini kullandı.
Kur'an kurslarını da hedef alan Kadıgil, "Onun yerine ne açıyor? Denetimsiz sübyan mektepleri açıyor, Kur'an kursları açıyor. Bunlarda bir patlama var. Denetimsiz diyorum bakın. Bizim çocukluğumuzda da vardı Kur'an kursları hatırlayın. Milli Eğitim Bakanlığı'nın denetimindeydi. 2012 yılında bir yasa çıkarttılar. Milli Eğitim bakanlığının denetiminden çıkarttılar bu Kur'an kurslarını." dedi.
VERİLERLE KREŞ VE ANAOKULU SAYISI
TİP milletvekili Sera Kadıgil'in kreş ve anaokulu iddialarını veriler yalanladı. 2005-2006 eğitim döneminde resmi kurumlar ve özel kurumlar olmak üzere 2 bin 803 okul öncesi eğitim veren kurum varken, 2021-2022 döneminde ise sadece resmi kurumlara ait sayı 7 bin 878'e yükseldi. Özel kurumlara ait de 6 bin 246 okul öncesi eğitim veren kurum bulunmakta.