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    • 15.09.2022 19:29
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    Fondaş medya yalanlara doymuyor! Halk TV’de İsmail Küçükkaya ve Sera Kadıgil’den kreş ve Kur’an kursu algısı…

    Halk TV’de İsmail Küçükkaya’nın programına katılan TİP milletvekili Sera Kadıgil, hükümetin kreş ve anaokulu açmak yerine denetimsiz bir şekilde Kur’an kursu açtığını iddia etti. Ancak 2005-2006 eğitim öğretim dönemindeki bin 267 olan okul öncesi eğitim veren kurumlar sayısı, 2021-2022 döneminde bu sayı 7 bin 878’e çıktı. Ana sınıfı sayısı ise 2001-2002 döneminde resmi kurumlar ve özel kurumlar olmak üzere toplam 9 bin 480 iken, 2021-2022 döneminde sadece resmi kurumlara ait ana sınıfı sayısı ise 29 bin 99’a yükseldi.

    Sera Kadıgil’in kreş ve anaokulu yalanını veriler çürüttü

    Halk TV yayınlanan ve İsmail Küçükkaya'nın sunduğu 'Yeni Bir Sabah' programına konuk olarak katılan TİP milletvekili Sera Kadıgil, peş peşe yalanlar sıraladı.



    Hükümetin kreş ve anaokulunu açmadığını iddia eden Kadıgil, "Anaokulu ve kreş yok bu ülkede. Bir sürü çalışan kadın arkadaşım işinden gücünden oluyor, ekonomik özgürlüğünü elde edemiyor. Niye? Çocuğunu bırakabileceği güvenilir ücretsiz bir devlet kreşi yok maalesef. Açmıyor. Hükümet açmıyor. Anaokulu ve kreş açmıyor" ifadelerini kullandı.



    Kur'an kurslarını da hedef alan Kadıgil, "Onun yerine ne açıyor? Denetimsiz sübyan mektepleri açıyor, Kur'an kursları açıyor. Bunlarda bir patlama var. Denetimsiz diyorum bakın. Bizim çocukluğumuzda da vardı Kur'an kursları hatırlayın. Milli Eğitim Bakanlığı'nın denetimindeydi. 2012 yılında bir yasa çıkarttılar. Milli Eğitim bakanlığının denetiminden çıkarttılar bu Kur'an kurslarını." dedi.



    VERİLERLE KREŞ VE ANAOKULU SAYISI
    TİP milletvekili Sera Kadıgil'in kreş ve anaokulu iddialarını veriler yalanladı. 2005-2006 eğitim döneminde resmi kurumlar ve özel kurumlar olmak üzere 2 bin 803 okul öncesi eğitim veren kurum varken, 2021-2022 döneminde ise sadece resmi kurumlara ait sayı 7 bin 878'e yükseldi. Özel kurumlara ait de 6 bin 246 okul öncesi eğitim veren kurum bulunmakta.



        2001-2002 döneminde eğitim döneminde resmi kurumlar ve özel kurumlar olmak üzere toplam 9 bin 480 ana sınıfı bulunmak. 2021-2022 döneminde de sadece resmi kurumlara ait 29 bin 99 ana sınıfı bulunuyor. Özel kurumlarda da 7 bin 545 olmakla beraber 2021-2022 eğitim döneminde toplan ana sınıfı sayısı 36 bin 644.

        12 YAŞ ALTINDAKİ ÇOCUKLAR KUR'AN EĞİTİMİ ALAMIYORDU
        Sera Kadıgil, 'Kur'an kursları MEB'in denetiminden çıkartılıp Diyanet' verildi' algısı da yaptı. Ancak 12 yaşından küçük çocukların Kur'an kurslarına gitmesinin önünün açılması için yeni bir düzenleme yapıldı.

        Bu düzenlemeyle Kur'an kursu açma ve denetleme yetkisi MEB'den, Diyanet'e geçirildi.

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