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    • Güncel
    • 26.09.2022 21:21
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    • 26.09.2022 21:35
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    Dışişleri Bakanlığından İsrail'e "Mescid-i Aksa" tepkisi

    Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığı, Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskına çok sert tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İşgal altındaki Doğu Kudüs'te, radikal İsrailli grupların, İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemelerini kınıyor ve kabul edilemez buluyoruz." ifadeleri kullanıldı.

    Dışişleri’nden İsrail’e çok sert Mescid-i Aksa tepkisi

    Dışişleri Bakanlığı, Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskına çok sert tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İşgal altındaki Doğu Kudüs'te, radikal İsrailli grupların, İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemelerini kınıyor ve kabul edilemez buluyoruz." ifadeleri kullanıldı.

    İşte Bakanlıktan yapılan o açıklama
    İşgal altındaki Doğu Kudüs'te, radikal İsrailli grupların, İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemelerini kınıyor ve kabul edilemez buluyoruz. Mescid-i Aksa'nın kudsiyetini ve uluslararası hukuka dayalı statüsünü ihlal eden bu uygulamalara izin verilmemesi ve gerginliğin tırmanmaması için İsrail makamlarını derhal gerekli önlemleri almaya çağırıyoruz.

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    Haberler Güncel Dışişleri Bakanlığından İsrail'e "Mescid-i Aksa" tepkisi
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