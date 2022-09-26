Dışişleri Bakanlığından İsrail'e "Mescid-i Aksa" tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskına çok sert tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İşgal altındaki Doğu Kudüs'te, radikal İsrailli grupların, İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemelerini kınıyor ve kabul edilemez buluyoruz." ifadeleri kullanıldı.



İşte Bakanlıktan yapılan o açıklama

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te, radikal İsrailli grupların, İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemelerini kınıyor ve kabul edilemez buluyoruz. Mescid-i Aksa'nın kudsiyetini ve uluslararası hukuka dayalı statüsünü ihlal eden bu uygulamalara izin verilmemesi ve gerginliğin tırmanmaması için İsrail makamlarını derhal gerekli önlemleri almaya çağırıyoruz.

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