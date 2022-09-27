Gençlere Bilgisayar ve cep telefonunda vergi düşecek mi? Telefonlarda vergi kalkacak mı? iPhone vergisiz fiyatları...

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yine müjdeler açıklayacak. En önemli konulardan biri de gençlere teknoloji indirimi olacak. Peki, Telefonlarda vergi kalkacak mı? Gençlere Bilgisayar ve cep telefonunda vergi ne kadar olacak? İşte merak edilenler...
GENÇLERE TEKNOLOJİ VERGİ İNDİRİMİ NEDİR?
Gençlere teknoloji vergi indiriminin detayları henüz netleşmedi. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin açıklama yapacak. Bilgisayar ve cep telefonu gibi elektronik eşyalarda vergi indirimi bekleniyor.
TELEFONLARDAN NE KADAR VERGİ ALINIYOR?
Kültür Bakanlığı Payı: %1
TRT Bandrol Ücreti: %12
ÖTV: %25, %40 veya %50
KDV: %18