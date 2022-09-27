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    • Güncel
    • 27.09.2022 09:31
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    • 27.09.2022 09:31
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    Gençlere Bilgisayar ve cep telefonunda vergi düşecek mi? Telefonlarda vergi kalkacak mı? iPhone vergisiz fiyatları...

    Gençlere teknoloji ürünlerinde indirim müjdesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün konu hakkında açıklama yapacak.

    takvim.com.tr
    Telefonlarda vergi kalkacak mı?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yine müjdeler açıklayacak. En önemli konulardan biri de gençlere teknoloji indirimi olacak. Peki, Telefonlarda vergi kalkacak mı? Gençlere Bilgisayar ve cep telefonunda vergi ne kadar olacak? İşte merak edilenler...

    GENÇLERE TEKNOLOJİ VERGİ İNDİRİMİ NEDİR?

    Gençlere teknoloji vergi indiriminin detayları henüz netleşmedi. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin açıklama yapacak. Bilgisayar ve cep telefonu gibi elektronik eşyalarda vergi indirimi bekleniyor.

    TELEFONLARDAN NE KADAR VERGİ ALINIYOR?

    Kültür Bakanlığı Payı: %1
    TRT Bandrol Ücreti: %12
    ÖTV: %25, %40 veya %50
    KDV: %18

        İPHONE 14 VERGİSİZ FİYATI VE VERGİ MİKTARI

        İPHONE 14 128 GB VERGİSİZ FİYATI: 15.482,30 TL

        TELEFONLARDAKİ EK VERGİLER KALKARSA İPHONE FİYATLARI NE KADAR OLUR?

        Fiyatlarda yüzde 41,06 oranında indirim yaşanır. 128 GB iPhone 13'ün fiyatı 27.999 TL'den 16.499 TL'ye, iPhone 14'ün fiyatı 30.999 TL'den 18.269 TL'ye, iPhone 14 Pro'nun fiyatı ise 39.999 TL'den 23.573 TL'ye düşebilir.
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        Haberler Güncel Gençlere Bilgisayar ve cep telefonunda vergi düşecek mi? Telefonlarda vergi kalkacak mı? iPhone vergisiz fiyatları...
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