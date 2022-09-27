Gençlere Bilgisayar ve cep telefonunda vergi düşecek mi? Telefonlarda vergi kalkacak mı? iPhone vergisiz fiyatları...

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yine müjdeler açıklayacak. En önemli konulardan biri de gençlere teknoloji indirimi olacak. Peki, Telefonlarda vergi kalkacak mı? Gençlere Bilgisayar ve cep telefonunda vergi ne kadar olacak? İşte merak edilenler...