Meral Akşener'in korumaları Mersin'de vatandaşı tartakladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mersin'de düzenlenen "Ben Kadınım Umudun Adıyım" programına katılmak için Yenişehir Atatürk Kültür Merkezine gitti.
İŞTEN ÇIKARILAN VATANDAŞ DERT YANDI, AKŞENER'İN KORUMALARI TARTAKLADI
Bu sırada kucağında çocukla Akşener'in yanına gelen Mehmet Açıkgöz, "Büyükşehir Belediyesinden 4 bin insan çıkarıldı haberiniz var değil mi? İttifak yaptığınız insanlar buna sebep oldu." ifadelerini kullandı.
Akşener'in, "Mersin'de ittifak yapmadık." şeklinde karşılık verdiği Açıkgöz, korumalar ve partililer tarafından uzaklaştırıldı.