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    • 24.09.2022 21:48
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    • 24.09.2022 22:17
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    Meral Akşener'in korumaları Mersin'de vatandaşı tartakladı

    Mersin'e giden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, işten çıkarıldığı için kendisiyle konuşmak isteyen vatandaşı tersledi. Akşener'in korumaları, kucağında çocuğu da bulunan vatandaşı tartakladı. Mehmet Açıkgöz isimli vatandaş, "Haksız şekilde işimden edildim. Ben bunu çarşıda Akşener'e söylediğimde gereğini yapacağı konusunda söz verdi. Ben de şimdi 'Söz vermiştiniz ne oldu?' diye sormaya geldim. Korumalar aldı itekledi beni." diye konuştu.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Akşener’in korumaları vatandaşı tartakladı!

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mersin'de düzenlenen "Ben Kadınım Umudun Adıyım" programına katılmak için Yenişehir Atatürk Kültür Merkezine gitti.

    İŞTEN ÇIKARILAN VATANDAŞ DERT YANDI, AKŞENER'İN KORUMALARI TARTAKLADI
    Bu sırada kucağında çocukla Akşener'in yanına gelen Mehmet Açıkgöz, "Büyükşehir Belediyesinden 4 bin insan çıkarıldı haberiniz var değil mi? İttifak yaptığınız insanlar buna sebep oldu." ifadelerini kullandı.

    Akşener'in, "Mersin'de ittifak yapmadık." şeklinde karşılık verdiği Açıkgöz, korumalar ve partililer tarafından uzaklaştırıldı.



        "KORUMALAR ALDI İTEKLEDİ BENİ"
        Açıkgöz, gazetecilere, 7 yıl 4 ay çalıştığı Büyükşehir Belediyesinden haksız şekilde işten çıkarıldığını iddia ederek, şunları kaydetti:

        "Haksız şekilde işimden edildim. Ben bunu çarşıda Meral Başkan'a söylediğimde gereğini yapacağı konusunda söz verdi. Ben de şimdi 'Söz vermiştiniz ne oldu?' diye sormaya geldim. Korumalar aldı itekledi beni."

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