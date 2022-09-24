'SER REHBER'LİK YAPMIŞ

Şüpheli Ayşe D.'nin (40) ise 2 ayrı ByLock hattı bulunduğu, örgütün sohbet toplantılarına katıldığı belirtildi. Örgütün kapatılan dershanelerinde öğretmenlik ve müdürlük yaptığı belirlenen Mehmet A.'nın (50) ise Bank Asya hesabında artırım yaptığı, dershanelerdeki çocuklara 'ser rehber'lik yaptığı bildirildi.

3 ZANLI TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İsmail S., Ayşe D. ve Mehmet A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Muhammet A. ve Hacer A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 5 şüpheli ise emniyetteki ifadelerinin ardından salıverildi.