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    • 24.09.2022 10:35
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    İncirlik Üssü'nde çalışan astsubay FETÖ operasyonunda tutuklandı

    Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden biri muvazzaf astsubay olan 3'ü tutuklandı. Tutuklananlardan birinin İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı'nda aktif görevdeki astsubay olduğu öğrenildi

    İncirlik Üssü’nde görevli astsubay tutuklandı

    Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütle bağlantısı olduğu ve örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı belirlenen 10 şüpheli tespit edildi.

    ŞAFAK VAKTİ OPERASYON
    Şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarılmasının ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere 21 Eylül günü şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

    'MAHREM' GÖRÜŞME
    Şüphelilerden Hava Astsubay İsmail S.'nin (44), 10'uncu Tanker Üssü'nde halen görevde olduğu öğrenildi. İsmail S.'nin, sabit büfe ve ankesörlü telefonlardan ardışık arama yaptığı, örgüt adına faaliyet yürüten mahrem sorumlularla görüştüğü öne sürüldü.

    'SER REHBER'LİK YAPMIŞ
    Şüpheli Ayşe D.'nin (40) ise 2 ayrı ByLock hattı bulunduğu, örgütün sohbet toplantılarına katıldığı belirtildi. Örgütün kapatılan dershanelerinde öğretmenlik ve müdürlük yaptığı belirlenen Mehmet A.'nın (50) ise Bank Asya hesabında artırım yaptığı, dershanelerdeki çocuklara 'ser rehber'lik yaptığı bildirildi.

    3 ZANLI TUTUKLANDI
    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İsmail S., Ayşe D. ve Mehmet A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Muhammet A. ve Hacer A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 5 şüpheli ise emniyetteki ifadelerinin ardından salıverildi.

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