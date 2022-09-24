'Eren Abluka’da 62 ayrı noktaya operasyon: Yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi

Operasyon ile ilgili yapılan açıklamada, "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

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