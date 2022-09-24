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    • Güncel
    • 24.09.2022 10:22
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    • 24.09.2022 10:57
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    Şehidimizin kanı yerde kalmadı! Pençe Kilit'te 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

    Milli Savunma Bakanlığı Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 7 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Açıklamada, "Şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!" ifadelerine yer verildi.

    Şehidimizin kanı yerde kalmadı!

    Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

    ŞEHİDİMİZİN KANI YERDE KALMADI
    Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

    "Şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız! Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 7 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."

    PİYADE ÜSTEĞMEN SERKAN ERKUŞ ŞEHİT OLMUŞTU
    Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş şehit olmuştu.
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    Haberler Güncel Şehidimizin kanı yerde kalmadı! Pençe Kilit'te 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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