Şehidimizin kanı yerde kalmadı! Pençe Kilit'te 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
ŞEHİDİMİZİN KANI YERDE KALMADI
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız! Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 7 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."
PİYADE ÜSTEĞMEN SERKAN ERKUŞ ŞEHİT OLMUŞTU
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş şehit olmuştu.