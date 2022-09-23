İsmail Küçükkaya'dan FETÖ'nün çakma solcusu Gökçe Fırat'a Halk TV'de övgü! Başkan Erdoğan'ı idamla tehdit etmişti

İsmail Küçükkaya, Halk TV'deki programında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı bir dönem asmakla tehdit eden ve FETÖ'den yargılanan Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nun kitabını tanıttı. Küçükkaya, kitabı kameralara göstererek "Gökçe Fırat, kitabıyla bizimle birlikte" diyerek tanıtım yaptı.

Küçükkaya'dan FETÖ'nün çakma solcusuna övgü VİDEO