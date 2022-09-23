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    • Güncel
    • 23.09.2022 10:56
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    • 23.09.2022 11:26
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    İsmail Küçükkaya'dan FETÖ'nün çakma solcusu Gökçe Fırat'a Halk TV'de övgü! Başkan Erdoğan'ı idamla tehdit etmişti

    Halk TV'de sabah haberlerini sunan İsmail Küçükkaya, FETÖ'nün çakma solcusu Gökçe Fırat'ın kitabını tanıttı. Fırat'tan övgüyle bahsetti. FETÖ'den hüküm giyen ancak daha sonra tahliye olan Gökçe Fırat, küstah bir şekilde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı da idamla tehdit etmişti.

    Küçükkaya’dan FETÖ’nün çakma solcusuna övgü

    İsmail Küçükkaya, Halk TV'deki programında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı bir dönem asmakla tehdit eden ve FETÖ'den yargılanan Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nun kitabını tanıttı. Küçükkaya, kitabı kameralara göstererek "Gökçe Fırat, kitabıyla bizimle birlikte" diyerek tanıtım yaptı.

    Küçükkaya'dan FETÖ'nün çakma solcusuna övgü VİDEO

    İSMAİL KÜÇÜKKAYA'YA TEŞEKKÜR MESAJI
    TÜRKSOLU dergisinin Twitter hesabından yapılan açıklamada da Küçükkaya'ya teşekkür edilerek, "Gazeteci İsmail Küçükkaya, Halk TV'de bu sabah yayımlanan İsmail Küçükkaya İle Yeni Bir Sabah programında başyazarımız Gökçe Fırat'ın kitabını tanıttı" denildi.

    FETÖ'DEN TUTUKLANMIŞTI
    Ergenekon-Balyoz kumpas davalarına delil olarak kullanılan ve Cumhuriyet mitinglerinde açılan "Ordu Göreve" pankartını açan grubun başında olan Fırat, FETÖ'nün medya yapılanmasına yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanmıştı.
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        Haberler Güncel İsmail Küçükkaya'dan FETÖ'nün çakma solcusu Gökçe Fırat'a Halk TV'de övgü! Başkan Erdoğan'ı idamla tehdit etmişti
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