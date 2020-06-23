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    Tepki çeken karar! ’nin eski Genel Yayın Yönetmeni 'cü tahliye edilidi!

    ’nin eski Genel Yayın Yönetmeni , ’nün Medya Yapılanması Davası’nda yargılanıp üyeliğinden İstanbul 25. ’nde hüküm yedi. Ancak temyiz sürecinde Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nce hakkındaki hüküm bozuldu. geçtiğimiz günlerde tahliye edildi. SABAH'tan Damla Kaya'nın haberi...

    FETÖ'nün sol ayağına tahliye!

    'nin eski Genel Yayın Yönetmeni Çulhaoğlu, 'nün Medya Yapılanması Davası'nda yargılandı. üyeliğinden İstanbul 25. hüküm kararı verdi.

    YARGITAY 16. CEZA DAİRESİ BOZMA İLAMI VERDİ
    Ağır Ceza Mahkemesi'nin hüküm kararı sonrası BAM'ın cezayı onaması ardından Yargıtay 16. Ceza Dairesi'ne karar temyiz edildi.

    Yargıtay 16. Ceza Dairesi kararı bozdu. Bozma ilamı sonrasında 'nun tutuklulukta geçirdikleri süre, suça ilişkin yasada öngörülen infaz süreleri, tutuklu kaldıkları süre ve adli kontrollerin yeterli olacağı kanaatiyle tahliyesine karar verdi.

    GÖKÇE FIRAT TAHLİYE EDİLDİ
    Türk Solu Twitter hesabından Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nun tahliyesiyle ilgili cümlelere yer verildi: "Türk Solu Başyazarı Gökçe Fırat, 15 Haziran 2020 günü tahliye olmuştur. Gökçe Fırat, 1 Eylül 2016'da tutuklanmıştı. Hakkında açılan davada verilen karar Yargıtay tarafından bozuldu."

    Bu bozma üzerine tahliye gerçekleşti. Tahliye işlemine ise tepki gösterildi.

    DAMLA KAYA / SABAH

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