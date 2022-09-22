Başkan Erdoğan ABD’den ayrıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TC-TRK" ile TSİ 06.30'da Türkiye'ye hareket etti.

Erdoğan'ı, John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'ndan Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ile Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ve diğer yetkililer uğurladı.

Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Türkiye'ye gitti.