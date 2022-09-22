Başkan Erdoğan TOKİ'de indirim kampanyasını bugün açıklayacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'den aldığı evin borcunu erken ödeyerek tapusunu hemen almak isteyenler için indirim kampanyasının bugün Başkan Erdoğan tarafından açıklanacağını duyurmuştu.
TOKİ'DE İNDİRİM GÜNÜ! VİDEO İZLE
TÜM GÖZLER BAŞKAN ERDOĞAN'DA
Tüm gözler Başkan Erdoğan'ın bugün yapacağı açıklamaya çevrildi.
BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAYACAK
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'den ev alan ve borcu devam edenlere bir müjdeleri olduğunu belirterek, "Borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için indirim kampanyamız hazır. Kampanyanın detaylarını Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak." ifadesini kullanmıştı.
Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugüne kadar 1 milyon 170 bin konut inşa eden TOKİ'nin, tecrübesiyle millete uygun fiyatlı ve güvenli konutlar sunmak için gece gündüz çalıştığını bildirdi.