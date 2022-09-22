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    • 22.09.2022 09:34
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    Başkan Erdoğan TOKİ'de indirim kampanyasını bugün açıklayacak

    Son dakika haberi! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un TOKİ'de indirim kampanyasıyla ilgili açıklaması sonrası tüm gözler Başkan Erdoğan'ın bugün yapacağı açıklamaya çevrildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    TOKİ’de indirim günü! Başkan açıklayacak

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'den aldığı evin borcunu erken ödeyerek tapusunu hemen almak isteyenler için indirim kampanyasının bugün Başkan Erdoğan tarafından açıklanacağını duyurmuştu.

    TOKİ'DE İNDİRİM GÜNÜ! VİDEO İZLE



    TÜM GÖZLER BAŞKAN ERDOĞAN'DA
    Tüm gözler Başkan Erdoğan'ın bugün yapacağı açıklamaya çevrildi.

    BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAYACAK
    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'den ev alan ve borcu devam edenlere bir müjdeleri olduğunu belirterek, "Borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için indirim kampanyamız hazır. Kampanyanın detaylarını Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak." ifadesini kullanmıştı.

    Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugüne kadar 1 milyon 170 bin konut inşa eden TOKİ'nin, tecrübesiyle millete uygun fiyatlı ve güvenli konutlar sunmak için gece gündüz çalıştığını bildirdi.

        "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinin de bu hedefle yola çıktığını aktaran Bakan Kurum, bu projeyi "yerli ve milli imkanlarla yapılan bir millet kampanyası" olarak tanımladı.

        Kurum, şunları kaydetti:

        "Kampanyamızda maliyet üzerinden yaptığımız yüzde 40 indirimle vatandaşımıza en uygun şartları oluşturmaya çalıştık. Ödeme sırasında da kolaylıklar sağlamaya devam edeceğiz. Ayrıca daha önce TOKİ'den ev alan ve borcu devam edenler için de bir müjdemiz var.

        Borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için indirim kampanyamız hazır. Kampanyanın detaylarını Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan yarın açıklayacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletimizin yararına ne varsa yapmaya devam edeceğiz."

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