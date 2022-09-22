Başkan Erdoğan TOKİ'de indirim kampanyasını bugün açıklayacak

Kurum, şunları kaydetti:

"Kampanyamızda maliyet üzerinden yaptığımız yüzde 40 indirimle vatandaşımıza en uygun şartları oluşturmaya çalıştık. Ödeme sırasında da kolaylıklar sağlamaya devam edeceğiz. Ayrıca daha önce TOKİ'den ev alan ve borcu devam edenler için de bir müjdemiz var.