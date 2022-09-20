Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 20.09.2022 20:58
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.09.2022 21:35
    ABONE OL

    Yalanda nirvana! CHP’li milletvekili henüz çocuğu doğmamış kaymakamın damadını torpille işe aldırdığını savundu!

    CHP'li Orhan Sarıbal; henüz çocuğu doğmamış Kurtalan Kaymakamı Çağlar Tekin’in damadını torpille işe aldırdığını savundu. Kurtalan Kaymakamı Çağlar Tekin ise, “Sayın Orhan Sarıbal, ilk evladımı Allah nasip ederse Aralık ayında kucağıma alacağım. Aileme gelince ben ve eşim hariç Siirt’te bulunan kan ve kayın hısımlığı dahil bir tane yakınım yok” dedi.

    CHP’li Orhan Sarıbal’ın yalanı pes dedirtti

    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Orhan Sarıbal, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından açıklamada bulundu ve "Sayın Çağlar Tekin, Kurtalan Belediyesine kayyım olarak bulunduğunuz görevde, belediyeye alınan personeller içeresinde damadınız, iki korumanız ve aile yakınlarının olduğu iddia ediliyor. Konu hakkında kamuoyunu bilgilendirir misiniz?" diye sordu.


    TEKİN: "İLK EVLADIMI ALLAH NASİP EDERSE ARALIK AYINDA KUCAĞIMA ALACAĞIM"
    Kurtalan Kaymakamı Çağlar Tekin, Orhan Sarıbal'ın iddialarına Twitter hesabından cevap verdi ve "Sayın Orhan Sarıbal, ilk evladımı Allah nasip ederse Aralık ayında kucağıma alacağım. Korumalarım polis ve jandarma personeli olduğundan ayrıca bir görevlendirme söz konusu değil. Aileme gelince ben ve eşim hariç Siirt'te bulunan kan ve kayın hısımlığı dahil bir tane yakınım yok" ifadelerini kullandı.


    SARIBAL ÖZÜR DİLEMEDİ, PAYLAŞIMINI SİLMEDİ
    CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Çağlar Tekin'e cevap verdi ve "Sayın Tekin, Kamuoyunu bilgilendirdiğiniz için teşekkür ederim" dedi. Orhan Sarıbal'ın gerçek dışı paylaşımını silmemesi dikkat çekti.

    CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın söz konusu paylaşımına tepki yağdı:

    Abdülkadir Taşar: "Kaymakam Bey'in DM açık. Oradan da sorabilirdiniz."


    Mehmet Arıcı: "Fıkra bu kadar mı?"


        Mehmet Özcan: "Sayın vekilim kaymakam beye ulaşamadınız mı yoksa hattınız kullanıma kapalımı mı da burada yazdınız? İddia eden merci kimdir? Onu da paylaşırsanız kamuoyunu aydınlatırsanız daha hoş olur. Kaymakam beye iftara atıp devletin görevlisini yalan iddialar ile töhmet altında bırakanları öğrenelim" (Emir YÜCEL)

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Binomo
        Haberler Güncel Yalanda nirvana! CHP’li milletvekili henüz çocuğu doğmamış kaymakamın damadını torpille işe aldırdığını savundu!
            SON DAKİKA