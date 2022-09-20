Yalanda nirvana! CHP’li milletvekili henüz çocuğu doğmamış kaymakamın damadını torpille işe aldırdığını savundu!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Orhan Sarıbal, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından açıklamada bulundu ve "Sayın Çağlar Tekin, Kurtalan Belediyesine kayyım olarak bulunduğunuz görevde, belediyeye alınan personeller içeresinde damadınız, iki korumanız ve aile yakınlarının olduğu iddia ediliyor. Konu hakkında kamuoyunu bilgilendirir misiniz?" diye sordu.





TEKİN: "İLK EVLADIMI ALLAH NASİP EDERSE ARALIK AYINDA KUCAĞIMA ALACAĞIM"

Kurtalan Kaymakamı Çağlar Tekin, Orhan Sarıbal'ın iddialarına Twitter hesabından cevap verdi ve "Sayın Orhan Sarıbal, ilk evladımı Allah nasip ederse Aralık ayında kucağıma alacağım. Korumalarım polis ve jandarma personeli olduğundan ayrıca bir görevlendirme söz konusu değil. Aileme gelince ben ve eşim hariç Siirt'te bulunan kan ve kayın hısımlığı dahil bir tane yakınım yok" ifadelerini kullandı.