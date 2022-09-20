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    • 20.09.2022 19:37
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    Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 6 gözaltı

    Kayseri'de polis ekipleri tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere de el konuldu.

    Terör örgütü DEAŞ’a baskın!

    Kayseri'de polis ekipleri tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

    Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma başlattı. Özel harekat polislerinin de katılımı ile eş zamanlı olarak şafak operasyonu düzenleyen ekipler, yabancı uyruklu 6 kişiyi gözaltına aldı.

    Evlerde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere de el konuldu. Gözaltına alınan 6 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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    Haberler Güncel Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 6 gözaltı
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