CHP’nin sosyal konut projelerine bakışı da tutarsız! CHP'nin karşı çıktığı projeyi, Ekrem İmamoğlu, "Ben yaptım" diye paylaştı

CHP, İstanbul'da 2009 yılında yıkılan Bayrampaşa Cezaevi'nin yerine 2 bin 275 konut projesinin durdurulması için dava açmış ve İstanbul 13. İdare Mahkemesi de projeyi iptal etmişti.
Ekrem İmamoğlu; AK Partili Kadir Topbaş ve Mevlüt Uysal'ın, İBB Başkanı olduğu dönemde başlayan ve 2019 Mart'ında biten Bayrampaşa Cezaevi arazisindeki konut projesini kendisinin yaptığını iddia etti.
Ekrem İmamoğlu; 16 Haziran 2020 tarihinde yaptığı açıklamada, "Bayrampaşa İsmetpaşa Mahallesi kentsel dönüşüm projesi tamamlandı. 2 bin 270 ailemiz artık güvenli konutlarda yaşayacaklar" dedi.
Projeye 5 defa itiraz eden ve yargıya taşıyan TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Kahraman; İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Deprem Risk Yönetimi Kentsel İyileştirme Daire Başkanı oldu. Tayfun Kahraman, itiraz ettiği planın aynen geçmesi için İBB Meclisi'ne plan teklifinde bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi hakkında açıklamada bulundu "Halkımızın böyle bir projeye ihtiyacı var, siyasiler olarak, bu ihtiyacı karşılamaya mecburuz. Destekleyeceğiz" iddiasında bulundu.
CHP SOSYAL KONUT PROJELERİNE DAVA AÇIYOR
Kemal Kılıçdaroğlu'nun, söz konusu açıklaması gerçeği yansıtmıyor. CHP'nin, İstanbul'da 2009 yılında yıkılan Bayrampaşa Cezaevi'nin yerine 2 bin 275 konut projesinin durdurulması için dava açmıştı.