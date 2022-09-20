CHP’nin sosyal konut projelerine bakışı da tutarsız! CHP'nin karşı çıktığı projeyi, Ekrem İmamoğlu, "Ben yaptım" diye paylaştı

6306 SAYILI KANUN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

31 Mayıs 2012: 6306 sayılı "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun" yürürlüğe girdi. Kanun; afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere iyileştirme, tasfiye ve yenilemelere dair usul ve esasları belirlemeyi amaçlıyor.



CHP, 6306 SAYILI KANUNUN İPTALİ İÇİN ANAYASA MAHKEMESİ'NE BAŞVURDU!

27 Temmuz 2012: CHP, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'un bazı maddelerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açtı. Dava dilekçesinde; CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce ve CHP Grup Başkanvekili Emine Ülker Tarhan'ın da bulunduğu 116 milletevkilinin imzası yer aldı.



CHP Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na yapılan başvurunun ardından açıklamada bulundu. Öztürk, "6306 sayılı yasanın uygulanması halinde kendisinin afet sonucunu doğuracak bir yasa olduğunu" savunarak, "Bu kanun, fiziksel olmasa da belli bir kesimin ekonomik ve sosyal kayıplarına yol açacak sonuçları düşünüldüğünde böyle nitelendirilebilir" iddiasında bulundu.



Öztürk, yasa ile tüm yetkilerin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TOKİ'ye verildiğini, yerel yönetimlerin haklarının ortadan kaldırıldığını, yurttaşların barınma hakkının yok sayıldığını, mülkiyet hakkının ihlal edildiğini, eşitlik ilkesinin göz ardı edildiğini, hak arama özgürlüğünün kısıtlandığını ileri sürdü.





BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KANUNU'NUN İPTALİ İÇİN DE ANAYASA MAHKEMESİ'NE BAŞVURDU!

31 Ocak 2013: CHP, Büyükşehir Belediye Kanununun bazı maddelerinin yürürlüğünün durdurulması ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.



Partisi adına iptal istemli dilekçeyi Anayasa Mahkemesine sunan Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk, "Özellikle köylerin tüzel kişiliklerinin kaldırılması ve bazı belediyelerin sınırlarının değiştirilmesi anayasaya aykırı" iddiasında bulundu.



Öztürk, 121 CHP milletvekilinin kanunun bazı maddelerinin iptal edilmesi istemiyle dava açtığını söyledi.



2012'DEN BUGÜNE KADAR TESPİT EDILEN 197 BİN 20 RISKLI YAPIDAN 165 BİN 556'I YIKILDI

29 Ocak 2020: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında riskli yapı tespit edilmesine yönelik işlemlerin devam ettiğini açıkladı.



Bu kapsamda, ülke çapında bugüne kadar 197 bin 20 yapının (551 bin 905'i konut, 80 bin 822'si iş yeri olmak üzere toplam 632 bin 727 bağımsız bölüm) risk tespiti yapıldı. Kanun kapsamında risk tespiti yapılan bu yapıların 165 bin 556'i yıkıldı. (Harun SEKMEN)