Ben Bu Cihana Sığmazam Orhan, Erkan Sever Kimdir? Erkan Sever yaşı, boyu, dizileri ve filmleri...

ERKAN SEVER KİMDİR?

Erkan Sever 11 Temmuz 1974, İzmir'e doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi, Tiyatro Oyunculuğu Bölümü'nden mezun olan sanatçı, İzmir Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde 1994 - 1996 yılları arasında çalıştıktan sonra,1996 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları kadrosuna girdi. Sanat çalışmalarını tiyatro ile sınırlandırmayan Sever, kamera karşısına geçerek, sinema ve dizi filmlerde de rol aldı. Ekranlarda ilk olarak Örümcek dizisindeki Cihan rolüyle boy gösterdi. Oyunculuğun dışında yönetmen yardımcılığı yapan Erkan Sever, halen Şehir Tiyatroları'nda çalışmakta, dizi filmlerde rol almaktadır.