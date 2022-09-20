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    • Haberler
    • 20.09.2022 15:31
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    • 20.09.2022 15:31
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    Ben Bu Cihana Sığmazam Orhan, Erkan Sever Kimdir? Erkan Sever yaşı, boyu, dizileri ve filmleri...

    Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi bu akşam ile bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Oktay Kaynarca'nın başrolünde yer aldığı dizi aksiyon ve macera dolu sahneleri ile seyirciyi ekran başına kilitleyecek. Ben Bu Cihana Sığmazam Orhan Erkan Sever Kimdir? Erkan Sever kimdir? İşte tüm merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Ben Bu Cihana Sığmazam Orhan Erkan Sever Kimdir?

    Ben Bu Cihana Sığmazam Orhan'I merak ediliyor. İşte tüm detaylar...

    ERKAN SEVER KİMDİR?

    Erkan Sever 11 Temmuz 1974, İzmir'e doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi, Tiyatro Oyunculuğu Bölümü'nden mezun olan sanatçı, İzmir Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde 1994 - 1996 yılları arasında çalıştıktan sonra,1996 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları kadrosuna girdi. Sanat çalışmalarını tiyatro ile sınırlandırmayan Sever, kamera karşısına geçerek, sinema ve dizi filmlerde de rol aldı. Ekranlarda ilk olarak Örümcek dizisindeki Cihan rolüyle boy gösterdi. Oyunculuğun dışında yönetmen yardımcılığı yapan Erkan Sever, halen Şehir Tiyatroları'nda çalışmakta, dizi filmlerde rol almaktadır.

    FİLMOGRAFİSİ

    Ben Bu Cihana Sığmazam - Orhan - (2022-)
    Kalk Gidelim - Mustafa Ali Dal - (2017-2020)
    Gülümse Yeter - Lütfü Özdemir - (2016-2017)
    Hayat Mucizelere Gebe - Suat (2015-2016)
    Güzel Köylü - Niyazi Gittigider (2014-2015)

        Kedi Özledi - Erkan - (2013)
        Düşman Kardeşler - 2012
        Kurtlar Vadisi Filistin - 2011
        İzmir Çetesi - 2011
        Rina - 2010
        Daha Neler - 2006

        Ezo Gelin - 2006 - Ömer
        Ömer Seyfettin: Fon Sadristsyn Karısı ve Oğlu - 2005
        Ömer Seyfettin: And ve Kaşağı - 2005
        Ömer Seyfettin: Çanakkale'den Sonra - 2005
        Avrupa Yakası - 2004
        Mühürlü Güller - 2003
        Cinlerle Periler - 2001
        Melekler Evi - 2000
        Örümcek - 1998
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        Haberler Haberler Ben Bu Cihana Sığmazam Orhan, Erkan Sever Kimdir? Erkan Sever yaşı, boyu, dizileri ve filmleri...
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