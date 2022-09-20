AYM'den HDP'ye kapatma davasıyla ilgili flaş karar: Reddi hakim talebi reddedildi

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) kapatılması istemli davada, HDP'nin ek savunmasındaki taleplerini değerlendirdi, partiye ek savunmasını yapması için 30 gün daha süre verdi. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu toplantısında, HDP'nin ek savunmasındaki talepler ele alındı.

Yüksek Mahkemeye ek savunmasını sunan HDP, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının gönderdiği ses kayıtlarına ilişkin savunma yapmak için ek süre istedi.

EK SAVUNMA İÇİN 30 GÜN SÜRE

Parti ayrıca, Anayasa Mahkemesi üyelerinden biri hakkında reddi hakim talebinde bulundu. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, partinin ek delillere ilişkin taleplerinin incelenmesini tamamladı. Yüksek Mahkeme, reddi hakim talebini reddetti, partiye ek savunması için 30 gün daha süre verdi.

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EK DELİLER DOSYAYA GİRDİ

Yüksek Mahkeme heyeti, "terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan eski HDP Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım ile öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları basına yansıyan ve TBMM tarafından yasama dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile ilgili dosyaların davaya ek delil olarak girmesine karar vermişti.