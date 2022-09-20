Algı operasyonu çöktü: Kararsızlar AK Parti'ye yöneliyor!

AK Partili milletvekilleri, örgütler ile birlikte yaz ayları boyunca sahada sıkı bir çalışma yürüttü. Geçen temmuz ayından itibaren ise sahadaki etkinlikler ilçe ve beldeler üzerinde yoğunlaştı.
Milletvekilleri izlenimlerini rapor halinde parti genel merkezi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunmaya başladı. Milletvekillerinin raporlarında da yer alan izlenimlerine göre son durumun 6'lı masanın oluşturmaya çalıştığı "Biz kazanıyoruz, geliyoruz" havasına uygun olmadığı ortaya çıktı. İşte vatandaşın gerçek nabzı:
HAVA DEĞİŞTİ: Milletvekilleri TBMM kapanıp sahaya indiklerinde vatandaşın yaklaşımında bir tereddüt vardı. Bu süre içinde yapılanlar tek tek anlatıldı. Dar gelirli vatandaşa dönük alınan önlemler, asgari ücret ve kamudaki maaş artışları gibi adımlar ile bu tereddüt ortadan kalktı.