Algı operasyonu çöktü: Kararsızlar AK Parti'ye yöneliyor!

KARARSIZLAR AK PARTİ'YE:

Kararsız seçmen kitlesinde AK Parti'ye yöneliş var. Anketlerin sahaya yansıması açıkça görülmeye başladı. Geçen temmuz başından bugüne kadar en az AK Parti oylarında 1.5-2 puan artış olduğu ortaya çıktı. Yapılan anketlerde de bu sonuç var.