Türkiye'den Kırgızistan ve Tacikistan'a "diyalog" çağrısı!



Fotoğrafta: TBMM Başkanı Mustaf Şentop



"KARDEŞLER OLARAK ARAMIZDAKİ İSTİŞARELER ÖNEMLİ"

Dünyanın çok farklı bir dönemden geçtiğini belirten Şentop, "Çatışmalar, gerginlikler, buna bağlı olarak ekonomiyle ilgili ortaya çıkan farklı sınamalarla karşı karşıya kaldığımız, sorunlarımızı çözmek için sükunet ve aklıselime ihtiyaç duyulan böyle günlerde, kardeşler olarak aramızdaki istişarelerin önemli olduğuna inanıyorum. Dost ve kardeş, komşu iki ülke arasındaki bu gerginliğin bir an önce diyalog yoluyla sona erdirilmesini temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.