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    Son dakika: Terör örgütü PKK'ya ağır darbe! 17 terörist etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberleri... MSB: Teröristlerin sınırın Suriye tarafından gerçekleştirdiği ve bir askerin şehit olduğu saldırının ardından TSK’nın yaptığı misliyle mukabele ve sonrasındaki cezalandırma atışları ile terör örgütüne ait 80'e yakın hedef imha edildi, 17 terörist etkisiz hale getirildi.

    17 terörist etkisiz hale getirildi

    18 Eylül'de sınırın Suriye tarafından teröristlerce yapılan roketatar saldırısında Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki hudut karakolunda görevli bir asker şehit olmuş, bir asker yaralanmıştı.

    Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, teröristlerin saldırısına Türk Silahlı Kuvvetleri hemen karşılık verdi.

    İlk olarak ateş destek vasıtaları ile teröristlerin bulunduğu bölgeler ateş altına alınırken sınır hattına SİHA'lar sevk edildi.

    Havadan yapılan atışlar ve ateş destek vasıtalarının misliyle mukabele ve sonrasındaki cezalandırma atışları sonucunda Terör örgütüne ait 80'e yakın hedef imha edildi, 17 Terörist etkisiz hale getirildi.

    Güvenlik kaynakları, öldürülenlerin arasında saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin de olduğu değerlendirmesinde bulundu, Mehmetçiğin kanının hiçbir zaman yerde bırakılmadığını, şehit ailelerinin gözyaşlarının hesabının sorulduğunu kaydetti.

    Detaylar gelecek...

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