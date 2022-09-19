Türk'ün uzay yolculuğu başlıyor! Heyecanlandıran paylaşım: İmzalar atıldı

Axiom Space, ticari uzay endüstrisinde uçtan uca mürettebatlı görevler yürüten tek tam hizmet yörünge görev sağlayıcısı olarak biliniyor. Axiom'un hizmet yelpazesi arasında uzay yolcularının eğitimi ve uçurulması, eğitim kolaylaştırıcılarına ve eğitmenlere erişim, donanım ve güvenlik sertifikası ile yörüngede operasyonel yönetim yer alıyor.

Uzayda yaşamaya ve çalışmalar yürütmeye hazırlanmak için uzay yolcusu adaylarının, Axiom'un aylarca süren eğitim müfredatını tamamlaması gerekiyor. Axiom Space, öte yandan Fransa'daki kongrede Türkiye dışında İtalya, Macaristan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile de insanlı görevler için anlaşmalar yaptı.