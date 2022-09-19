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    • 19.09.2022 18:35
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    Son dakika: MSB duyurdu! Pençe-Kilit ve Metina bölgesinde 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

    MSB: Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit ve Metina bölgelerinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.

    Son dakika: MSB duyurdu! Pençe-Kilit ve Metina bölgesinde 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelesi kesintisiz sürüyor.

    Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit ve Metina bölgelerinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği duyurdu.

    Konuya ilişkin Bakanlığın resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir açıklama yayımlandı.

    Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit ve Metina bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Mücadelemiz en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecek!" ifadelerine yer verildi.

    İşte o paylaşım;

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    Haberler Güncel Son dakika: MSB duyurdu! Pençe-Kilit ve Metina bölgesinde 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
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