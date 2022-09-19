Son dakika: MSB duyurdu! Pençe-Kilit ve Metina bölgesinde 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelesi kesintisiz sürüyor.



Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit ve Metina bölgelerinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği duyurdu.



Konuya ilişkin Bakanlığın resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir açıklama yayımlandı.



Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit ve Metina bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Mücadelemiz en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecek!" ifadelerine yer verildi.



İşte o paylaşım;



Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit ve Metina bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.



Mücadelemiz en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecek!#MSB pic.twitter.com/TQfbrvIQVf — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 19, 2022