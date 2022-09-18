Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan KPSS paylaşımı

Sosyal medya hesabından "KPSS'ye giren adaylarımız için teyakkuzdaydık" ifadelerine yer veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Nüfus Müdürlüklerince saat 07.00-15.00 arasında 2.466 adayın kimlik kartı başvurusu alındığını duyurdu.
Bakan Soylu, 6725 ekip aracı ve 949 motosikletli polis ekibinin sınava geç kalan adayları okullarına yetiştirdiğini bildirdi.
Otaya konan performanstan dolayı Bakan Soylu "Tüm ekiplerimize teşekkürler" mesajını paylaştı.
KPSS LİSANS OTURUMLARINDA İLK HAFTA SONU GERİDE KALDI
KPSS maratonunun ilk gününde sabah oturumunda adaylar, Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerini, öğleden sonra Eğitim Bilimleri testini yanıtladı.
Adaylara, sabah 10.15'te başlayan Genel Yetenek ve Genel Kültür testinde 120 soruya karşılık 130 dakika, 14.45'te başlayan Eğitim Bilimleri testinde 80 soru için 100 dakika süre verildi.
ALAN BİLGİSİ SINAVLARI GELECEK HAFTA
31 Temmuz'da yapılan KPSS Lisans oturumlarının iptal edilmesinin ardından ertelenen oturumlar da 24 Eylül itibarıyla yapılacak.
Bu kapsamda, 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi 1. oturumu (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri) 24 Eylül'de saat 10.15'te, Alan Bilgisi 2. oturumu (hukuk, iktisat, maliye) aynı gün saat 14.45'te, Alan Bilgisi 3. oturumu (işletme, muhasebe, istatistik) 25 Eylül saat 10.15'te gerçekleştirilecek.
Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 2 Ekim'de saat 10.15'te, ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı ise 14.45'te yapılacak.
ÖSYM takvimine göre sınavların sonuçları 21 Ekim'de açıklanacak.
Ön lisans mezunlarının gireceği 9 Ekim'de düzenlenecek 2022-KPSS Ön Lisans sonuçları ise 3 Kasım'da ilan edilecek.