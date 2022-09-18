Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ABD'de büyük ilgi! Fotoğraf çekilmek için sıraya girdiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği ABD'nin New York şehrindeki Central Park'ta yürüyüş yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yürüyüş esnasında birçok kişiyle sohbet ederek fotoğraf çektirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'ın Semerkant kentinde özel konuk olarak katıldığı Şanghay İşbirliği Örgütü 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi'nin ardından ABD'nin New York kentine geldi. Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kuruluna katılarak, çeşitli temaslarda bulunacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, öncesinde Central Park'ta yürüyüş yaptı. Yoğun ilgiyle karşılaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla sohbet ederek fotoğraf çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ABD ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik eşlik ediyor.