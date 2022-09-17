Traktör var mazot yok! Ekrem İmamoğlu ile mazot dağıtım törenine giden Kılıçdaroğlu'nun pompa elinde kaldı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Silivri Değirmenköy Mahallesi'nde mazot ve buğday dağıtım törenine katıldı. Ancak İBB tankerince mazot aktarımı yapacak sistemin teknik arızası nedeniyle traktöre mazot verilemedi. Mazot pompasının deposuna takıldığı traktörün yanında bir süre bekleyen Kılıçdaroğlu, daha sonra aracın yanından ayrıldı. Mazot krizi sürerken İBB personeli arasında kısa süren bir gerginlik yaşandı. Depoya takılı pompa, belediye personelince kaldırıldı. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, buğday dağıtımına da katılmadı. CHP Genel Başkanı, vatandaşları selamlayarak alandan ayrıldı.
KUMPAS MI KURULDU?
Mazot dağıtımında yaşanan krizde başrolü İBB ekiplerinin oynaması, akıllara Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasındaki Cumhurbaşkanı adaylığı yarışını getirdi. CHP liderinin 6'lı masayı işaret ederek, "İsmimde uzlaşma olursa adaylığa hazırım" demesi üzerine İmamoğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener ile İBB'de bir araya gelmiş ve adaylık konusunu görüşmüştü. Törende kasket giyen Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, buğday dağıtımı programına katılmadan Silivri'den ayrıldı.
KILIÇDAROĞLU TÖRENI TERK ETTİ
Kılıçdaroğlu, pompaya mazot gelmesi için dakikalarca bekledi.