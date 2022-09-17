Traktör var mazot yok! Ekrem İmamoğlu ile mazot dağıtım törenine giden Kılıçdaroğlu'nun pompa elinde kaldı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Silivri Değirmenköy Mahallesi'nde mazot ve buğday dağıtım törenine katıldı. Ancak İBB tankerince mazot aktarımı yapacak sistemin teknik arızası nedeniyle traktöre mazot verilemedi. Mazot pompasının deposuna takıldığı traktörün yanında bir süre bekleyen Kılıçdaroğlu, daha sonra aracın yanından ayrıldı. Mazot krizi sürerken İBB personeli arasında kısa süren bir gerginlik yaşandı. Depoya takılı pompa, belediye personelince kaldırıldı. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, buğday dağıtımına da katılmadı. CHP Genel Başkanı, vatandaşları selamlayarak alandan ayrıldı.