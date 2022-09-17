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    • 17.09.2022 23:45
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    • 17.09.2022 23:53
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    Su hattı patladı, cadde göle döndü, esnaf isyan etti

    Bodrum'da aynı isale hattı 3 yılda 30 kez patladı. Bu yıl içerisinde 7. kez patlayan isale hattı, çevre esnafı adeta çileden çıkardı. Cadde üzerindeki 8 işyerini su basarken, belediyenin soruna bir türlü çözüm bulamaması tepkiye neden oldu.

    Bu nasıl belediye: 3 yılda 30 kez patladı

    Bodrum'da son üç yılda aynı isale hattının 30 kez patlamasına isyan eden esnaf yetkililerden yardım beklediğini belirtirken 8 işyerini ise su bastı.

    Cadde ve işyerleri sular altında kaldı | Video

    TONLARCA SU DIŞARI ÇIKTI
    Bitez Mahallesi'ndeki Atatürk Bulvarı'nda bu yıl 6 kez patlayan isale hattı, 7'nci kez yine patladı. Patlayan borudan çıkan suyun tazyikiyle asfalt yarıldı, tonlarca su dışarı çıktı. Caddeyi adeta dereye çeviren su, işyerlerini bastı.

    8 İŞYERİNİ SU BASTI
    Cadde üzerinde 8 işyerini su basarken dereyi andıran yolda kalan sürücüler büyük panik yaşadı. İhbarın ardından MUSKİ ekiplerince hatta giden su kesildi. Patlağın olduğu noktada tamir çalışması başlatıldı.

    BU SENE YEDİNCİ PATLAMA
    Su basan işyerlerini temizlemeye başlayan esnaf isyan etti.

        Bölge esnaflarından Murat Kurutaş, "Bu, bu sene yedinci patlama. Son 3 senede 30 kez patlama oldu. Bu patlamada 8 dükkanı su bastı. Yeter artık." dedi.

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