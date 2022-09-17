Su hattı patladı, cadde göle döndü, esnaf isyan etti

Bodrum'da son üç yılda aynı isale hattının 30 kez patlamasına isyan eden esnaf yetkililerden yardım beklediğini belirtirken 8 işyerini ise su bastı.
Cadde ve işyerleri sular altında kaldı | Video
TONLARCA SU DIŞARI ÇIKTI
Bitez Mahallesi'ndeki Atatürk Bulvarı'nda bu yıl 6 kez patlayan isale hattı, 7'nci kez yine patladı. Patlayan borudan çıkan suyun tazyikiyle asfalt yarıldı, tonlarca su dışarı çıktı. Caddeyi adeta dereye çeviren su, işyerlerini bastı.
8 İŞYERİNİ SU BASTI
Cadde üzerinde 8 işyerini su basarken dereyi andıran yolda kalan sürücüler büyük panik yaşadı. İhbarın ardından MUSKİ ekiplerince hatta giden su kesildi. Patlağın olduğu noktada tamir çalışması başlatıldı.
BU SENE YEDİNCİ PATLAMA
Su basan işyerlerini temizlemeye başlayan esnaf isyan etti.