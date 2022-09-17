Su hattı patladı, cadde göle döndü, esnaf isyan etti

Bodrum'da son üç yılda aynı isale hattının 30 kez patlamasına isyan eden esnaf yetkililerden yardım beklediğini belirtirken 8 işyerini ise su bastı.

Cadde ve işyerleri sular altında kaldı | Video

TONLARCA SU DIŞARI ÇIKTI

Bitez Mahallesi'ndeki Atatürk Bulvarı'nda bu yıl 6 kez patlayan isale hattı, 7'nci kez yine patladı. Patlayan borudan çıkan suyun tazyikiyle asfalt yarıldı, tonlarca su dışarı çıktı. Caddeyi adeta dereye çeviren su, işyerlerini bastı.