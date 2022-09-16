FETÖ'nün sapık 'abi'leri: Gayrimeşru ilişki icazeti elebaşından

Fetullahçı Terör Örgütü, dini duyguları istismar ederek ve asıl niyetlerini saklayarak devlet kadrolarına sızdı. Gücünü kaybeden teröristler, son çare olarak milletin silahlarını, millete çevirerek darbe yapmaya kalkıştı. Milli irade tarafından ezilen girişimin ardından, örgüt operasyonlarla köşeye sıkıştırıldı. Yakalanan örgüt üyelerinin itirafları ve ele geçirilen belgeler kapsamında örgütün kirli iç yapısı da gün yüzüne çıktı.
FETÖ'nün karanlık ve kirli iç yapısı adeta mide bulandırıyor. Son olarak Hürriyet yazarı Nedim Şener, sözde yönetici 'abiler'in gayrimeşru ilişkilerini yazdı. 'Abiler'in gayrimeşru ilişkiler için örgüt elebaşısından icazet aldıkları tespit edildi.
ELEBAŞININ 'ÖRNEK İNSANLARI' ABİLER
İşte Nedim Şener'in köşesine taşıdığı kirli ilişkiler:
Fetullahçı Terör Örgütü üyeleri kendisini gizleyerek devlet kadrolarına sızarken, örgütün tabanını da hem dini hem toplumsal kavramları ve değerleri kullanarak büyüttü.
En bilinen kavramlar ise "abilik" ve "ablalık" oldu.
Dışarıdan bakıldığında bu kavramlar, FETÖ içerisinde "örgüt yöneticilerini" tarif için kullanıldı.
"Abilik" FETÖ elebaşının üzerinde en çok durduğu konuydu. Örnek insan olmalarını, tam bir adanmışlık içinde itaat etmelerini, mankurtlaştırdıkları üyelerinin de tam bir itaat içinde olmasını isterdi. "Abiler" örgüt tabanında da örnek insan olarak görüldüler.
MİDE BULANDIRAN İCAZET: BÜYÜĞÜMÜZÜN FETVASI VAR
Ama son gelişmeler "Abi" dedikleri örgüt üyelerinin, FETÖ elebaşının icazetiyle gayrimeşru ilişkilere giren yöneticiler haline geldiğini gösterdi.
Bu kişiler örgüt tabanında sahip oldukları güvenle, hem parasal konularda hem de örgüt üyesi kadınlarla gayrimeşru ilişkilere girmeleriyle anılmaya başladı.
Ortaya çıkan son bilgilere göre, "hizmete ayırdıkları vakit karşılığında", "büyüğümüzün fetvası var" diyen örgüt üst yönetiminin FETÖ elebaşının verdiği ruhsatla, örgütteki kadınlarla gayrimeşru ilişkilere girdiklerini gösteriyor.