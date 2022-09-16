FETÖ'nün sapık 'abi'leri: Gayrimeşru ilişki icazeti elebaşından

Fetullahçı Terör Örgütü, dini duyguları istismar ederek ve asıl niyetlerini saklayarak devlet kadrolarına sızdı. Gücünü kaybeden teröristler, son çare olarak milletin silahlarını, millete çevirerek darbe yapmaya kalkıştı. Milli irade tarafından ezilen girişimin ardından, örgüt operasyonlarla köşeye sıkıştırıldı. Yakalanan örgüt üyelerinin itirafları ve ele geçirilen belgeler kapsamında örgütün kirli iç yapısı da gün yüzüne çıktı.

FETÖ'nün karanlık ve kirli iç yapısı adeta mide bulandırıyor. Son olarak Hürriyet yazarı Nedim Şener, sözde yönetici 'abiler'in gayrimeşru ilişkilerini yazdı. 'Abiler'in gayrimeşru ilişkiler için örgüt elebaşısından icazet aldıkları tespit edildi.

ELEBAŞININ 'ÖRNEK İNSANLARI' ABİLER

İşte Nedim Şener'in köşesine taşıdığı kirli ilişkiler:

Fetullahçı Terör Örgütü üyeleri kendisini gizleyerek devlet kadrolarına sızarken, örgütün tabanını da hem dini hem toplumsal kavramları ve değerleri kullanarak büyüttü.

En bilinen kavramlar ise "abilik" ve "ablalık" oldu.