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    • 14.09.2022 12:02
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    Uyuşturucuya 'Eren' darbesi: 79 milyon kök kenevir, 8,5 ton esrar ve 3 milyon 600 bin kök skunk

    Emniyet güçleri Türkiye genelinde gerçekleştirdiği operasyonlarla zehir tacirlerine göz açtırmıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu yıl gerçekleştirilen Eren Abluka Narkoterör operasyonlarının bilançosunu açıkladı. Operasyonlarda bu yıl, 79 milyon kök kenevir, 8,5 ton esrar ve 3 milyon 600 bin kök skunk ele geçirildi.

    Uyuşturucuya ’Eren’ darbesi!

    Eren Abluka Narkoterör operasyonları zehir tacirlerinin nefesini kesti. Operasyonlar kapsamında ele geçirilen uyuşturucunun büyüklüğü belli oldu.

    140 MİLYAR LİRA YASA DIŞI GELİR
    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Abluka Narkoterör operasyonlarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

    Soylu, "Hem terör ve uyuşturucu hem de finansmanıyla topyekun mücadele. Eren Abluka Narkoterör operasyonlarında bu yıl, 79 milyon kök kenevir, 8,5 ton esrar (toz, kubar), 3 milyon 600 bin kök skunk ele geçirildi. 140 milyar lira yasa dışı gelir engellendi. Kahraman jandarmamıza tebrikler." ifadesini kullandı.

    Eren Abluka Narkoterör operasyonları PKK'nın uyuşturucu kaynaklı para trafiğine ağır darbe indirdi.

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    Haberler Güncel Uyuşturucuya 'Eren' darbesi: 79 milyon kök kenevir, 8,5 ton esrar ve 3 milyon 600 bin kök skunk
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