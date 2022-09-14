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    • 14.09.2022 11:06
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    • 14.09.2022 11:11
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    Kamu görevlilerine saldırı hazırlığı yapan teröristler yakalandı

    Son dakika haberi... Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda, kamu görevlilerine yönelik saldırı hazırlığında olan 4 PKK'lı terörist yakalandı.

    Kamu görevlilerine saldırı hazırlığı yapan teröristler yakalandı

    Son dakika haberi... PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü üyelerine yönelik Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda, Suruç bölgesinde görev yapan yargı mensuplarının da içerisinde olduğu kamu görevlilerine eylem hazırlığında olan ve PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü ile iltisaklı olduğu değerlendirilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

    Yakalanan şahısların evlerinde yapılan aramalarda 1 adet tabanca, tabancaya ait şarjör ve çok sayıda fişek ile dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli şahsın adli işlemleri devam ediyor.

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    Haberler Güncel Kamu görevlilerine saldırı hazırlığı yapan teröristler yakalandı
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