SON DAKİKA! Kuzey Irak'ta PKK'ya ağır darbe! Terör mağarasından cephanelik çıktı

Kuzey Irak'ta yapılan terör operasyonunda iki mağaraya yapılan baskında 359 silah ve mühimmat ele geçirildi.

İşte MSB'den yapılan açıklama

Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlere darbe vurmaya devam ediyoruz. Operasyon bölgesinde PKK'lı teröristlere ait iki mağara tespit edilirken çok sayıda silah ve mühimmat da ele geçirildi.