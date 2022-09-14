Başkan Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi için Özbekistan'a gidecek! 2 günlük kritik zirve

Geçtiğimiz hafta 3 ülkede resmi temaslarda bulunan Başkan Erdoğan, yurt dışı ziyaretlerine bu hafta da devam edecek. Erdoğan, ilk olarak yarın Özbekistan'da düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılacak. İki gün sürecek zirvenin ardından ise Birleşmiş Milletler 77'nci Genel Kurulu'na katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek.