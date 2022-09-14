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    • 14.09.2022 10:56
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    Başkan Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi için Özbekistan'a gidecek! 2 günlük kritik zirve

    Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'da düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılacak. Zirvenin ikinci gününde resmi öğle yemeğine katılacak Erdoğan'ın, zirve kapsamında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping başta olmak üzere zirveye katılan devlet başkanlarıyla bir dizi ikili görüşme yapması bekleniyor.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Erdoğan Özbekistan’a gidecek! 2 günlük kritik zirve

    Geçtiğimiz hafta 3 ülkede resmi temaslarda bulunan Başkan Erdoğan, yurt dışı ziyaretlerine bu hafta da devam edecek. Erdoğan, ilk olarak yarın Özbekistan'da düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılacak. İki gün sürecek zirvenin ardından ise Birleşmiş Milletler 77'nci Genel Kurulu'na katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek.

    ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ ZİRVESİ
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'da düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılacak. Toplantıya ev sahipliği yapan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in davetiyle toplantıya katılacak Erdoğan, zirve kapsamında bir dizi ikili temasta bulunacak.

    Zirvenin yapılacağı Semerkant'a yarın gelecek Erdoğan, ağaç dikimi etkinliğine katılacak, "ebedi şehir" olarak da anılan kentin yeni inşa edilen bölgelerini gezecek ve diğer liderlerle akşam yemeğinde bir araya gelecek.

    Başkan Erdoğan, sonraki gün zirvenin açılış etkinliğine katılacak, aile fotoğrafında yer alacak ve zirvenin ikinci oturumunda konuşma yapacak.

        PUTİN VE Şİ CİNPİNG İLE İKİLİ GÖRÜŞME
        Resmi öğle yemeğine katılacak Erdoğan'ın, zirve kapsamında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping başta olmak üzere zirveye katılan devlet başkanlarıyla bir dizi ikili görüşme yapması bekleniyor.

        Başkan Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesinde tahıl koridoru konusunun başlıca gündem maddesi olması öngörülüyor.

        Zirveye, Şanghay İşbirliği Örgütü üyesi Rusya, Çin, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Pakistan, Hindistan ve Özbekistan ile örgütün gözlemci üyesi Belarus, Moğolistan ve İran cumhurbaşkanları ile ev sahibi Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in davet ettiği Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov ve uluslararası kuruluşların temsilcileri de katılacak.

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