Başkan Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi için Özbekistan'a gidecek! 2 günlük kritik zirve

Geçtiğimiz hafta 3 ülkede resmi temaslarda bulunan Başkan Erdoğan, yurt dışı ziyaretlerine bu hafta da devam edecek. Erdoğan, ilk olarak yarın Özbekistan'da düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılacak. İki gün sürecek zirvenin ardından ise Birleşmiş Milletler 77'nci Genel Kurulu'na katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek.
ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ ZİRVESİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'da düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılacak. Toplantıya ev sahipliği yapan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in davetiyle toplantıya katılacak Erdoğan, zirve kapsamında bir dizi ikili temasta bulunacak.
Zirvenin yapılacağı Semerkant'a yarın gelecek Erdoğan, ağaç dikimi etkinliğine katılacak, "ebedi şehir" olarak da anılan kentin yeni inşa edilen bölgelerini gezecek ve diğer liderlerle akşam yemeğinde bir araya gelecek.
Başkan Erdoğan, sonraki gün zirvenin açılış etkinliğine katılacak, aile fotoğrafında yer alacak ve zirvenin ikinci oturumunda konuşma yapacak.