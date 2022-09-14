Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    CHP’nin ‘Bozkurt Kemal’ balonu patladı! Toplantının kurgu olduğu ortaya çıktı

    CHP’nin ‘Bozkurt Kemal’ balonu patladı. Ankara'da "Ülkücüler" buluşması olarak lanse edilen toplantının kurgu olduğu ortaya çıktı. Toplantıyı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanlığını yapan Deniz Demir'in organize ettiği anlaşıldı.

    Bozkurt balonu

    Ankara'da "Ülkücüler" buluşması olarak lanse edilen toplantının kurgu olduğu ortaya çıktı. Toplantıyı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanlığını yapan Deniz Demir'in organize ettiği, katılanların büyük çoğunluğunun da CHP'li amcası Metin Demir'in kurduğu Ardahan Göle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri olduğu anlaşıldı. Toplantıda Kılıçdaroğlu'nun yanında oturan ve "Ülkücüler olarak sonuna kadar yanındayız bu işi bitireceğiz" diyerek algı oluşturan kişinin de Yenimahalle CHP Meclis Üyesi Selim Kaptanoğlu olduğu saptandı. Deniz Demir'in, Kılıçdaroğlu'nun Mamak'ta elektriklerinin kesik olduğunu söyleyerek basın toplantısı yaptığı evdeki kurgu olan buluşmayı da organize ettiği ortaya çıkmıştı.
    FURKAN NEHRİ

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    ’Ankara Kuşu’ndan 50 bin Euro’luk şantaj!
    Haberler Güncel CHP’nin ‘Bozkurt Kemal’ balonu patladı! Toplantının kurgu olduğu ortaya çıktı
        SON DAKİKA