Ankara'da "Ülkücüler" buluşması olarak lanse edilen toplantının kurgu olduğu ortaya çıktı. Toplantıyı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanlığını yapan Deniz Demir'in organize ettiği, katılanların büyük çoğunluğunun da CHP'li amcası Metin Demir'in kurduğu Ardahan Göle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri olduğu anlaşıldı. Toplantıda Kılıçdaroğlu'nun yanında oturan ve "Ülkücüler olarak sonuna kadar yanındayız bu işi bitireceğiz" diyerek algı oluşturan kişinin de Yenimahalle CHP Meclis Üyesi Selim Kaptanoğlu olduğu saptandı. Deniz Demir'in, Kılıçdaroğlu'nun Mamak'ta elektriklerinin kesik olduğunu söyleyerek basın toplantısı yaptığı evdeki kurgu olan buluşmayı da organize ettiği ortaya çıkmıştı.
FURKAN NEHRİ
- Güncel
- 14.09.2022 Gazete
CHP’nin ‘Bozkurt Kemal’ balonu patladı! Toplantının kurgu olduğu ortaya çıktı
CHP’nin ‘Bozkurt Kemal’ balonu patladı. Ankara'da "Ülkücüler" buluşması olarak lanse edilen toplantının kurgu olduğu ortaya çıktı. Toplantıyı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanlığını yapan Deniz Demir'in organize ettiği anlaşıldı.
Ankara'da "Ülkücüler" buluşması olarak lanse edilen toplantının kurgu olduğu ortaya çıktı. Toplantıyı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanlığını yapan Deniz Demir'in organize ettiği, katılanların büyük çoğunluğunun da CHP'li amcası Metin Demir'in kurduğu Ardahan Göle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri olduğu anlaşıldı. Toplantıda Kılıçdaroğlu'nun yanında oturan ve "Ülkücüler olarak sonuna kadar yanındayız bu işi bitireceğiz" diyerek algı oluşturan kişinin de Yenimahalle CHP Meclis Üyesi Selim Kaptanoğlu olduğu saptandı. Deniz Demir'in, Kılıçdaroğlu'nun Mamak'ta elektriklerinin kesik olduğunu söyleyerek basın toplantısı yaptığı evdeki kurgu olan buluşmayı da organize ettiği ortaya çıkmıştı.