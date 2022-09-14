Bebeğini zehirleyerek öldürmeye çalışan cani babanın tahliye talebine ret

Yalova'da13 günlük bebeğinin mamasına karınca zehri katarak öldürmeye çalıştığı gerekçesiyle Serhat Oskan'ın (41) tutuklu yargılanmasına devam edildi. 'Tasarlayarak alt soya, beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye karşı öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıl hapsi istenen Oskan, cezaevinde mağdur olduğunu söyleyip, tahliyesini istedi. Mahkeme, Oskan'ın talebini reddetti.

Türkan ve Serhat Oskan çiftinin, 28 Ekim 2021'de 'Ecrin' adını verdikleri kız çocukları dünyaya geldi. Bir restoranda kurye olarak çalışan Serhat Oskan, iddiaya göre bu dönemde kötü davrandı, WhatsApp durumunda 'Tam rahat edelim derken çocuk ayak bağı gibi dolandı ayaklarıma' ve 'Aldık başa belayı' gibi paylaşımlar yaptı. Serhat Oskan, kızı Ecrin 13 günlükken, 9 Kasım'da işten eve döndüğünde, mamanın içine karınca zehri kattı.



ZEHRİ MAMASINA KOYDU



Durumdan habersiz olan Türkan Oskan, 2 biberon mamayı akşam ve sabah olmak üzere Ecrin'e içirdi. Mama bittiğinde biberonda tortular kaldığını fark eden Türkan Oskan, önce bozulduğunu düşündü. Ancak mamayı çöpe atarken zehir kutusunu gören Türkan Oskan, kutu ve biberonu diğer kızı E.O.'ya (13) verip eczaneye gönderdi, mamaya zehir katılıp katılmadığına bakmalarını istedi. Eczacının mamaya zehir katıldığını söylemesi üzerine Türkan Oskan, durumu polis ve sağlık ekibine bildirdi. 10 Kasım'da ambulansla hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedaviye alınan Ecrin bebek, 1 gün sonra taburcu edildi.

"BEBEKTEN KURTULMAK İSTEDİM"



Olayın ardından polis, Serhat Oskan'ı yakalayıp gözaltına aldı. İfadesinde, bebeğini zehirlemeye çalıştığını itiraf eden Oskan, "Sarhoştum. Bebeğin rahatımı bozduğunu düşünüyordum. Bir kaşık zehri mamasına karıştırdım, ondan kurtulmak istemiştim" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Serhat Oskan, çıkarıldığı mahkemece 'Nitelikli kasten öldürme suçuna teşebbüs' suçundan tutuklandı. Serhat Oskan hakkında 'Tasarlayarak alt soya, beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye karşı öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.



'EŞİM VE ÇOCUKLARIM İÇİN ÖLÜRÜM'



Serhat Oskan'ın yargılanmasına Yalova 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Türkan Oskan'ın kucağında bebeği ile katıldığı duruşmaya tutuklu sanık Serhat Oskan, Kocaeli Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da duruşmada hazır bulundu.



Bebeğine kasıtlı olarak zarar vermediğini söyleyen Serhat Oskan, "Eşimi ve çocuklarımı çok seviyorum. Bugün bana 'öl' desinler ölürüm. Mağdur durumdayım. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum" dedi.