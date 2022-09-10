Haluk Bayraktar'dan Zelenski'ye 'Bayraktar' işlemeli 'vışıvanka' gömleği

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar Kiev'de bir araya geldi. Zelenski, görüşme sırasında Baykar'a övgüde bulunarak Haluk Bayraktar'a 1. Derece Devlet Liyakat Nişanı taltif etti.

YENİ MALLARIN ÜRETİLMESİNİ TARTIŞTIK

Nişanının takdimini içeren videoyu dün akşam saatlerinde resmi hesabından paylaşan Zelenski "Baykar fabrikasının Ukrayna'daki inşaatının detaylarını ve Ukrayna bileşenleri kullanılarak yeni malların üretilmesini tartıştık.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin gücünü artırmaya yönelik desteğiniz ve kişisel katkınız için teşekkür ederiz!" ifadelerini kullandı.