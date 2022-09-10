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    • 10.09.2022 16:56
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    Haluk Bayraktar'dan Zelenski'ye 'Bayraktar' işlemeli 'vışıvanka' gömleği

    Suriye, Libya ve Karabağ'da sahada kanıtladıklarıyla savaş teknolojisini değiştiren Bayraktar'lar, Ukrayna'da Rusya'ya karşı yürütlen operasyonlarda başarısıyla adeta efsaneye dönüştü. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, dün Bayraktar SİHA’ların üreticisi Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar’a 1. Derece Devlet Liyakat Nişanı taltif etti. Görüşmede Haluk Bayraktar ise Zelenski’ye, üstünde Bayraktar’ın işlendiği Ukrayna’nın geleneksel işlemeli ‘vışıvanka’ gömleğinden hediye etti.

    Bayraktar’dan ’vışıvanka’ hediyesi: Dikkat çeken işleme

    Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar Kiev'de bir araya geldi. Zelenski, görüşme sırasında Baykar'a övgüde bulunarak Haluk Bayraktar'a 1. Derece Devlet Liyakat Nişanı taltif etti.

    YENİ MALLARIN ÜRETİLMESİNİ TARTIŞTIK
    Nişanının takdimini içeren videoyu dün akşam saatlerinde resmi hesabından paylaşan Zelenski "Baykar fabrikasının Ukrayna'daki inşaatının detaylarını ve Ukrayna bileşenleri kullanılarak yeni malların üretilmesini tartıştık.

    Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin gücünü artırmaya yönelik desteğiniz ve kişisel katkınız için teşekkür ederiz!" ifadelerini kullandı.

    BAYRAKTAR İŞLEMELİ VIŞIVANKA GÖMLEĞİ
    Haluk Bayraktar ise Zelenski'ye, üstünde Bayraktar'ın işlendiği Ukrayna'nın geleneksel işlemeli 'vışıvanka' gömleğinden hediye etti.

    Haluk Bayraktar'ın aldığı devlet nişanı, haber ajansları tarafından servis edilirken özellikle Ukrayna basınında geniş yer buldu.
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        Haberler Güncel Haluk Bayraktar'dan Zelenski'ye 'Bayraktar' işlemeli 'vışıvanka' gömleği
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