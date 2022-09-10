Devlet yaraları sardı! Yangın mağduru çiftçi Mithat Akça açıkladı: Başkan Erdoğan traktör için iki kez aradı: Allah ondan razı olsun

Antalya'da geçtiğimiz yıl yaşanan orman yangınlarında en çok etkilenen bölge olan Manavgat oldu.
Türkiye'nin ciğerlerini küle çeviren yangınlar, 28 Temmuz'da Antalya'da başlayıp pek çok kente yayıldı. Başta Akdeniz ve Ege olmak üzere 49 ilde çıkan orman yangınında 8 kişi hayatını kaybetti, yüz binlerce hektar orman küle döndü, birçok hayvan da telef oldu. Yaklaşık 60 bin hektarlık alanın yandığı Manavgat, yaşanmış en büyük yangın felaketi olarak kayıtlara geçti.
DEVLET YARALARI SARDI
Devletin seferberliğiyle yaralar kısa sürede sarıldı. Felaket sonrası devlet seferber oldu, vatandaşların yaraları sarılmaya başlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; evlerini yangında kaybedenlere yenilerinin yapılması için harekete geçti. Yangın mağdurlarına önce konteynerler verildi.
Bir yıl içinde de Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) aracılığıyla Alanya, Akseki, Gündoğmuş ve Manavgat'ta toplam 900 afet konutu yapıldı. Bölge mimarisine uygun 2'şer katlı taş evler inşa edildi. Yangın ihtimaline karşın evlerin inşasında yanmaz malzemeler kullanıldı. Mağdur aileler, devlet desteğiyle yapılan yeni konutlarına kavuştu.
BAŞKAN ERDOĞAN TRAKTÖR İÇİN İKİ KEZ ARADI
4 çocuk babası Mithat Akça (64), 10 yaşından beri çiftçilik yapıyor. Kalemler Köyü'nde çıkan yangında, evini ve traktörünü kaybetti. Afet bölgesini ziyaret eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Akça'ya traktörlerinin yenileneceğini ve en kısa sürede gönderileceğini söyledi. 3 gün içinde yeni traktörüne kavuştu.
Geçtiğimiz günlerde ise yeni evine yerleşen Mithat Akça, "Yangın, 25 dakika içinde tüm köyü küle çevirdi. O kadar şiddetli bir rüzgar vardı ki ateş önüne gelen her şeyi yaktı yıktı. Yangından hemen sonra Cumhurbaşkanımız köyümüze geldi. Omzuma elini koydu, "Sana yeni traktör göndereceğim" dedi. Cumhurbaşkanımız, 3 gün sonra beni bir daha arayarak, "Traktörün geliyor, haberin olsun" diye konuştu. Allah ondan ve milletimizden razı olsun. Yeni evimizden memnunum, evimiz çok güzel. Allah böyle felaket göstermesin bir daha" ifadelerini kullandı.
"YENİ EVLERİMİZE KIYMET BİÇEMEYİZ, ÇOK GÜZEL"
Süleyman Özcan (55), hayvancılıkla uğraşıyor. Bin bir emekle yaptığı evini yangında kaybetti. Devletin desteğiyle yeniden ayağa kalkan Özcan, şöyle konuştu: "Devletimiz bir gün içinde köyümüze geldi. A'dan Z'ye her şeyden yardım geldi. Yeni evlerimize kıymet biçemeyiz. O kadar güzel o kadar özel yaptılar. İçi dışı çok kaliteli oldu."
"YANAN EVLERİMİZİN YERİNE YENİSİ YAPILDI"
Urkıya Özen (62) ve Ahmet Özen (64) çifti ise 36 yıldır evli. Tüm birikimleri, bir saat içinde küle döndü. Devlet yetkililerin her türlü ihtiyaçlarını karşıladığını belirten Urkıya Özen, şunları söyledi: "Çok şükür yanan evimizin yerine yenisi yapıldı, anahtarımızı teslim aldık ve içinde oturuyoruz. Yarım saatte kocaman köy ve çevresi yandı. Hepimiz ölebilirdik. Allah bir daha göstermesin"