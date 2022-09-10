Devlet yaraları sardı! Yangın mağduru çiftçi Mithat Akça açıkladı: Başkan Erdoğan traktör için iki kez aradı: Allah ondan razı olsun

Antalya'da geçtiğimiz yıl yaşanan orman yangınlarında en çok etkilenen bölge olan Manavgat oldu.

Türkiye'nin ciğerlerini küle çeviren yangınlar, 28 Temmuz'da Antalya'da başlayıp pek çok kente yayıldı. Başta Akdeniz ve Ege olmak üzere 49 ilde çıkan orman yangınında 8 kişi hayatını kaybetti, yüz binlerce hektar orman küle döndü, birçok hayvan da telef oldu. Yaklaşık 60 bin hektarlık alanın yandığı Manavgat, yaşanmış en büyük yangın felaketi olarak kayıtlara geçti.

DEVLET YARALARI SARDI

Devletin seferberliğiyle yaralar kısa sürede sarıldı. Felaket sonrası devlet seferber oldu, vatandaşların yaraları sarılmaya başlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; evlerini yangında kaybedenlere yenilerinin yapılması için harekete geçti. Yangın mağdurlarına önce konteynerler verildi.

Bir yıl içinde de Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) aracılığıyla Alanya, Akseki, Gündoğmuş ve Manavgat'ta toplam 900 afet konutu yapıldı. Bölge mimarisine uygun 2'şer katlı taş evler inşa edildi. Yangın ihtimaline karşın evlerin inşasında yanmaz malzemeler kullanıldı. Mağdur aileler, devlet desteğiyle yapılan yeni konutlarına kavuştu.

BAŞKAN ERDOĞAN TRAKTÖR İÇİN İKİ KEZ ARADI

4 çocuk babası Mithat Akça (64), 10 yaşından beri çiftçilik yapıyor. Kalemler Köyü'nde çıkan yangında, evini ve traktörünü kaybetti. Afet bölgesini ziyaret eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Akça'ya traktörlerinin yenileneceğini ve en kısa sürede gönderileceğini söyledi. 3 gün içinde yeni traktörüne kavuştu.