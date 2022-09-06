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    • Güncel
    • 06.09.2022 08:48
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    • 06.09.2022 09:19
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    'Help Turkey'ciler gelsin görsün: Yangın mağdurları yeni evlerinde hayatlarına başladı

    Geçtiğimiz Manavgat'ta başlayan orman yangınlarında bölgede bulunan çok sayıda ev yanarak küle dönmüştü. Afet sırasında tüm gücüyle seferber olan devleti, görmezden gelen sosyal medya goygoycuları 'Help Turkey' kampanyasıyla yabancılardan yardım dilenmişti. Devlet ise; tüm imkanlarıyla müdahale ettiği yangının ardından mağdur olan vatandaşlarını da yalnız bırakamdı. Bölgede inşa edilen taş evlerde yeniden hayat başladı.

    ’Help Turkey’ciler gelsin görsün

    Geçtiğimiz Temmuz ayında Antalya'da başlayan ve pek çok kente yayılan yangınlar, tüm ülkenin yüreğini yaktı. Yaklaşık 60 bin hektarlık alanın yandığı Manavgat, yaşanmış en büyük yangın felaketi olarak kayıtlara geçti. Felaket sonrası devlet seferber oldu, vatandaşların yaraları sarıldı.

    TÜM ÜLKENİN YÜREĞİ YANDI
    Türkiye, geçtiğimiz yıl Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangınlarıyla sarsıldı. 28 Temmuz'da Antalya'da başlayan ve pek çok kente yayılan yangınlar, tüm ülkenin yüreğini yaktı.

    Başta Akdeniz ve Ege olmak üzere 49 ilde çıkan orman yangınında 8 kişi hayatını kaybetti, yüzbinlerce hektar orman küle döndü, birçok hayvan da telef oldu. Yaklaşık 60 bin hektarlık alanın yandığı Manavgat, yaşanmış en büyük yangın felaketi olarak kayıtlara geçti.

    ÖNCE KONTEYNERLER VERİLDİ
    SABAH, yeniden hayata dönen Manavgat'ı yerinde görüntüledi.

    Felaket sonrası devlet seferber oldu, vatandaşların yaraları sarılmaya başlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; evlerini yangında kaybedenlere yenilerinin yapılması için harekete geçti. Yangın mağdurlarına önce konteynerler verildi.

    TAŞ EVLER İNŞA EDİLDİ
    Bir yıl içinde de Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) aracılığıyla Alanya, Akseki, Gündoğmuş ve Manavgat'ta toplam 900 afet konutu yapıldı. Bölge mimarisine uygun 2'şer katlı taş evler inşa edildi. Yangın ihtimaline karşın evlerin inşasında yanmaz malzemeler kullanıldı. Mağdur aileler, devlet desteğiyle yapılan yeni konutlarına kavuştu.

        BAŞKAN ERDOĞAN TELEFONLA ARADI
        4 çocuk babası Mithat Akça (64), 10 yaşından beri çiftçilik yapıyor. Kalemler Köyü'nde çıkan yangında, evini ve traktörünü kaybetti. Afet bölgesini ziyaret eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Akça'ya traktörlerinin yenileneceğini ve en kısa sürede gönderileceğini söyledi. 3 gün içinde yeni traktörüne kavuştu.

        ALLAH ONDAN RAZI OLSUN
        Geçtiğimiz günlerde ise yeni evine yerleşen Mithat Akça, "Yangın, 25 dakika içinde tüm köyü küle çevirdi. O kadar şiddetli bir rüzgar vardı ki ateş önüne gelen her şeyi yaktı yıktı. Yangından hemen sonra Başkanımız köyümüze geldi. Omzuma elini koydu, "Sana yeni traktör göndereceğim" dedi. Başkanımız, 3 gün sonra beni bir daha arayarak, "Traktörün geliyor, haberin olsun" diye konuştu. Allah ondan ve milletimizden razı olsun. Yeni evimizden memnunum, evimiz çok güzel. Allah böyle felaket göstermesin bir daha" ifadelerini kullandı.

        İÇİ DIŞI ÇOK KALİTELİ OLDU
        Süleyman Özcan (55), hayvancılıkla uğraşıyor. Bin bir emekle yaptığı evini yangında kaybetti.

            Devletin desteğiyle yeniden ayağa kalkan Özcan, şöyle konuştu: "Devletimiz bir gün içinde köyümüze geldi. A'dan Z'ye her şeyden yardım geldi. Yeni evlerimize kıymet biçemeyiz. O kadar güzel o kadar özel yaptılar. İçi dışı çok kaliteli oldu."
            ANAHTARIMIZI TESLİM ALDIK
            Urkıya Özen (62) ve Ahmet Özen (64) çifti ise 36 yıldır evli. Tüm birikimleri, bir saat içinde küle döndü.

            Devlet yetkililerin her türlü ihtiyaçlarını karşıladığını belirten Urkıya Özen, şunları söyledi: "Çok şükür yanan evimizin yerine yenisi yapıldı, anahtarımızı teslim aldık ve içinde oturuyoruz. Yarım saatte kocaman köy ve çevresi yandı. Hepimiz ölebilirdik. Allah bir daha göstermesin"

            MAZİSİ VAR YENİSİ DE ÇOK GÜZEL
            Rıfat Akça (68), tam 42 yıl şoförlük yaptı. Yangından sonra işleri bozuldu ve mesleğini bıraktı. Afetten 3 gün sonra 50 bin lira yardım parası aldı.

            Akça, yangın günü devletin yanlarında olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Evlerimiz çok güzel oldu. Yeni evimizin her şeyinden çok memnunuz. Köyümün böyle olacağı hiç aklımdan geçmemişti. İlk başta tanıyamadım. Eski evimin mazisi, hatıraları vardı. Yeni evim çok ferah ve çok geniş inşa edildi. Allah devletimizden razı olsun."

            YENİ MOTOR VERDİLER
            Fatih Tunç (17) lise öğrencisi. Sağlık personeli olmayı hedefliyor.

                "Babamın 50 yıllık emeği saatler içerisinde gözümüzün önünde yandı" diyor ve ekliyor: "Köy alev alevdi. Çok büyük bir felaketti. Motorum yandı. Konya Büyükşehir Belediye başkanımız bana bir motor verdi. Şuan hala kullanıyorum motoru. Yangın felaketinde milletin yanından duran herkesten Allah razı olsun."

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                Haberler Güncel 'Help Turkey'ciler gelsin görsün: Yangın mağdurları yeni evlerinde hayatlarına başladı
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