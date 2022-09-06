'Help Turkey'ciler gelsin görsün: Yangın mağdurları yeni evlerinde hayatlarına başladı

Geçtiğimiz Temmuz ayında Antalya'da başlayan ve pek çok kente yayılan yangınlar, tüm ülkenin yüreğini yaktı. Yaklaşık 60 bin hektarlık alanın yandığı Manavgat, yaşanmış en büyük yangın felaketi olarak kayıtlara geçti. Felaket sonrası devlet seferber oldu, vatandaşların yaraları sarıldı.

TÜM ÜLKENİN YÜREĞİ YANDI

Türkiye, geçtiğimiz yıl Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangınlarıyla sarsıldı. 28 Temmuz'da Antalya'da başlayan ve pek çok kente yayılan yangınlar, tüm ülkenin yüreğini yaktı.