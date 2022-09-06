'Help Turkey'ciler gelsin görsün: Yangın mağdurları yeni evlerinde hayatlarına başladı

Geçtiğimiz Temmuz ayında Antalya'da başlayan ve pek çok kente yayılan yangınlar, tüm ülkenin yüreğini yaktı. Yaklaşık 60 bin hektarlık alanın yandığı Manavgat, yaşanmış en büyük yangın felaketi olarak kayıtlara geçti. Felaket sonrası devlet seferber oldu, vatandaşların yaraları sarıldı.
TÜM ÜLKENİN YÜREĞİ YANDI
Türkiye, geçtiğimiz yıl Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangınlarıyla sarsıldı. 28 Temmuz'da Antalya'da başlayan ve pek çok kente yayılan yangınlar, tüm ülkenin yüreğini yaktı.
Başta Akdeniz ve Ege olmak üzere 49 ilde çıkan orman yangınında 8 kişi hayatını kaybetti, yüzbinlerce hektar orman küle döndü, birçok hayvan da telef oldu. Yaklaşık 60 bin hektarlık alanın yandığı Manavgat, yaşanmış en büyük yangın felaketi olarak kayıtlara geçti.
ÖNCE KONTEYNERLER VERİLDİ
SABAH, yeniden hayata dönen Manavgat'ı yerinde görüntüledi.
Felaket sonrası devlet seferber oldu, vatandaşların yaraları sarılmaya başlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; evlerini yangında kaybedenlere yenilerinin yapılması için harekete geçti. Yangın mağdurlarına önce konteynerler verildi.
TAŞ EVLER İNŞA EDİLDİ
Bir yıl içinde de Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) aracılığıyla Alanya, Akseki, Gündoğmuş ve Manavgat'ta toplam 900 afet konutu yapıldı. Bölge mimarisine uygun 2'şer katlı taş evler inşa edildi. Yangın ihtimaline karşın evlerin inşasında yanmaz malzemeler kullanıldı. Mağdur aileler, devlet desteğiyle yapılan yeni konutlarına kavuştu.