Metrobüs kazasından saniyeler öncesi: Şoför yardım çağırdı

Avcılar'da metrobüslerin kafa kafaya çarpıştığı andan saniyeler öncesi kameralara yansıdı. Görüntülerde şoförün fenalık geçirerek yardım istediği ve araçların çarpışmasına ramak kala anlar kameraya yansıdı.

PANİK ANLARI KAMERADA

Dün akşam saatlerinde Avcılar mevkii metrobüs yolunda meydana gelen kazada iki metrobüs kafa kafaya çarpışmıştı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, 99 kişinin yaralandığı öğrenilmişti.

Kazanın hemen öncesinde şoförün fenalaşarak yardım istediği anlar kameraya yansıdı. Görüntüler aracın şoförğn kontrolünden çıkarak karşı şeride geçtiği kayıtlara geçti.