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    • Güncel
    • 10.09.2022 13:31
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    • 10.09.2022 13:31
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    Metrobüs kazasından saniyeler öncesi: Şoför yardım çağırdı

    Son dakika haberi... Avcılar'da iki metrobüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada 99 vatandaş yaralandı. Meydana gelen kazada ortalık adeta savaş alanına döndü. Kazanın hemen öncesinde metrobüs şoförünün fenalaşarak yardım çağırdığı ve kazadan saniyeler öncesi güvenlik kamerasına yansıdı.

    Metrobüs kazasından saniyeler öncesi kamerada

    Avcılar'da metrobüslerin kafa kafaya çarpıştığı andan saniyeler öncesi kameralara yansıdı. Görüntülerde şoförün fenalık geçirerek yardım istediği ve araçların çarpışmasına ramak kala anlar kameraya yansıdı.

    PANİK ANLARI KAMERADA
    Dün akşam saatlerinde Avcılar mevkii metrobüs yolunda meydana gelen kazada iki metrobüs kafa kafaya çarpışmıştı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, 99 kişinin yaralandığı öğrenilmişti.

    Kazanın hemen öncesinde şoförün fenalaşarak yardım istediği anlar kameraya yansıdı. Görüntüler aracın şoförğn kontrolünden çıkarak karşı şeride geçtiği kayıtlara geçti.

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