Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 06.09.2022 11:21
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.09.2022 12:09
    ABONE OL

    SON DAKİKA: PKK'nın sözde Tatvan sorumlusu Yusuf Gül etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı, Eren Abluka-35 Operasyonu kapsamında, Van'ın Han Yaylası kırsalında etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin turuncu kategoride aranan, PKK'nın sözde Tatvan sorumlusu Bervedan Serhabun kod adlı Yusuf Gül olduğunu bildirdi.

    PKK’nın sözde Van sorumlusu etkisiz hale getirildi

    Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Van İl Jandarma Komutanlığınca 1 Eylül'de düzenlenen Eren Abluka-35 Operasyonu kapsamında, Bahçesaray ilçesinin Han Yaylası kırsalında etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesinde turuncu kategoride yer alan, örgütün sözde Tatvan sorumlusu Bervedan Serhabun kod adlı Yusuf Gül olduğu tespit edildi.

    Terörist Gül'ün, Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Dönertaş köyü muhtarı Şahin Barlak'ın 20 Ağustos 2020'de öldürülmesi olayını gerçekleştirdiği belirlendi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    PKK’nın sözde Van sorumlusu etkisiz hale getirildi
    Haberler Güncel SON DAKİKA: PKK'nın sözde Tatvan sorumlusu Yusuf Gül etkisiz hale getirildi
        SON DAKİKA