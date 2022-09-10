Başkan Recep Tayyip Erdoğan Balkan turu dönüşü gündemi değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balkan turu dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Şu mesajları paylaştı:

Yunanistan'ın son dönemde Türkiye'ye yönelik tutumunu kabullenmek mümkün değil. Onların anlayacağı dil neyse biz parantez açarak o dille konuşuyoruz. Anlıyorum ki onlar da anlıyor.

Suriye'deki terör örgütlerinin ulusal güvenliğimize tehdit oluşturmasına müsaade etmeyiz. Türkiye'nin kükremesini ne demek, Türkiye kükrediği zaman nasıl kükrer, onlar bunu biliyor. Onun için de "Bir gece ansızın geliriz" dediğimiz zaman terör örgütleri bunu biliyor.

Semerkant'ta Sayın Putin'le tahıl koridoru meselesini görüşeceğiz. Putin'in "zengin ülkelere gidiyor, fakirlere gitmiyor" yaklaşımını ben doğru buluyorum. Semerkant'ta Rus ürünlerinin de bu gemilerle koridordan gönderilmesini rica edeceğiz.

Başta Almanya ve Fransa olmak üzere çok havalı dolaşıyorlardı. Doğal gaz konusunda da sıkıntılarını olmadığını söylüyorlardı. Ne oldu? Almanya hemen Ruhr havzasını yani termik santrali kullanmaya başladı. Tabii Rusya keyfinden bu kararları almadı, bu adımları atmadı. Hamdolsun bizim şimdilik böyle bir sıkıntımız yok.

Bay Kemal FETÖ'cülerle, KHK'lılarla ilgili "ben bırakacağım" diyor. Sen kimsin, sen neyi bırakıyorsun? Sormak lazım "Sen bu yetkiyi nereden alıyorsun?" Bizler bu ülkede siyaset yaptığımız sürece kolay değil bu işler.