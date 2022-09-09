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    • 09.09.2022 09:39
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    • 09.09.2022 09:53
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    Fondaş Ruşen'den 'vize' üfürmesi! Anlat sen mi yalan söylüyorsun Fransızlar mı?

    ABD merkezli Chrest Foundation Vakfı tarafından fonlandığı bilinen Medyascope’un kurucusu Ruşen Çakır son dönemdeki 'vize başvuru iptalleri üzerinden algı' operasyonuna soyundu. Schengen vizesi alırken sorun yaşadığını iddia ederek 'Fransa üzerinden yaptığım başvuru elimde kaldı' dedi. Türk pasaportu taşıyan gazeteciler dahi vize alamıyor algısını işlemeye çalışan Ruşen Çakır'a yanıt Fransızlardan geldi. Fransa'nın İstanbul Başkonsolosluğu iddiaları yalanlarken kendilerine Çakır tarafından bir talep gelmediğini duyurdu. Akıllara 'Fransızlar mı yalan söylüyor Ruşen Çakır mı?' sorusu geldi.

    takvim.com.tr
    Fondaş Ruşen’den ’vize’ üfürmesi!

    ABD merkezli Chrest Foundation Vakfı tarafından fonlandığı geçtiğimiz yıllarda ortaya çıkan listelerle deşifre olan Medyascope'un kurucusu Ruşen Çakır 'vize' üzerinden giriştiği bir operasyonda duvara tosladı.

    RUŞEN ÇAKIR'IN VİZE İDDİASI: ELİMDE KALDI
    Son dönemde vize başvurularında yaşanan problemler üzerinden bir algı operasyonu çeKmeye çalışan Ruşen Çakır, kendisinin de Fransa üzerinden yaptığı vize başvurusunun sonuçsuz kaldığını bildirdi.

    Geçtiğimiz günlerde Medyascope yayınında konuşan Ruşen Çakır, "Normal Schengen vizelerinde de sorunlar çıkmaya başladı. Bugün itibariyle bakıldığı zaman insanlar paralarını yatırıyorlar ve hiç gerekçesiz şekilde vizeleri reddediliyor. Bunlardan birisi de benim. Fransa üzerinden yaptığım başvuru elimde kaldı: ben, eşim ve oğlum için yaptığımız başvuru" diye konuştu.

    Ruşen'in iddiasını CHP'ye yakınlığıyla bilinen Aslı Aydıntaşbaş Avrupa Komisyonu Başkanı'na sordu.

    FRANSIZLAR YALANLADI
    Fransa'nın İstanbul Başkonsolosluğu iddiaları yalanladı ve "Sayın Ruşen Çakır'ın tarafımızca herhangi bir vize reddine maruz kalmadığını belirtiriz. Dilerse talebini iletebilir." ifadelerini içeren bir açıklama yaptı.

    Akıllara "Ruşen Çakın sahte mağduriyet peşinde mi?" "Fransızlar mı yalan söylüyor Ruşen Çakır mı?" sorulara gelirken Sabah Yazarı Melih Altınok meseleyi köşesine taşıdı.

        Altınok şunları yazdı:

        "Ruşen Çakır geçtiğimiz gün şunları söyledi:
        "Normal Schengen vizelerinde de sorunlar çıkmaya başladı. Bugün itibarıyla bakıldığı zaman insanlar paralarını yatırıyorlar ve hiç gerekçesiz şekilde vizeleri reddediliyor. Ki bunlardan birisi de benim. Fransa üzerinden yaptığım başvuru elimde kaldı: ben, eşim ve oğlum için yaptığımız başvuru."
        Derken Aslı Aydıntaşbaş da tutup sanki Çakır'ın iddialarını Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e Twitter'dan sormasın mı?
        Zira Fransa Konsolosluğu tarafından yapılan resmi açıklamada aynen şöyle deniliyor:
        "Sayın Ruşen Çakır'ın tarafımızca herhangi bir vize reddine maruz kalmadığını belirtiriz. Dilerse talebini iletebilir."
        Ne desinler...

        Bayan Leyen okumuş kadın, belli ki "Mösyö Ruşen sizi keklemiş" diyemedi... Fransızları arayıp "İncinmişler, bir bakın bakalım" dedi.
        Onlar da tuttular, "Eğer başvurursanız düşünürüz Ruşen Bey" mealinde bir açıklama yaptılar işte.
        Neyse ne, buraya kadar anlattıklarım Türk medyasındaki hayatın doğal akışına gayet müsait de... Sizce Çakır'ın başına gelmemiş bir olayı anlatmasının sebebi ne?
        Aklınıza ilk gelen cevabı biliyorum.
        Ama mesele yalancılığa indirgenecek kadar basit değil bence...
        Mesela iş kazası olabilir mi?
        Bazı Avrupa ülkelerinin, Türk vatandaşlarının vize başvurularında zorluk çıkardığına dair şikâyetler çoğaldı ya...
        Çakır da yine nalıncı keseri gibi, bu sorunu hükümete çakmak için yontmaya çalıştı.
        Yine bazı foncu siteler de "Galatasaray Lisesi mezunu gazeteciye bile bu yapılıyorsa" diyerek verdiler.
        Ancak Çakır bu kez manipülasyonun dozunu ayarlayamadı ve eline yüzüne bulaştırdı.
        Kendisini fonlayanları bile mahcup etti.
        Şu ana kadar bildiklerimiz ışığında ben başka bir izah bulamıyorum.
        Yoksa Fransızlar mı yalan söylüyor Ruşen Bey?
        Hâlâ bir açıklama yapmadınız. Anlatın da yalancı tescillensin."
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        Haberler Güncel Fondaş Ruşen'den 'vize' üfürmesi! Anlat sen mi yalan söylüyorsun Fransızlar mı?
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