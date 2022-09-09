Fondaş Ruşen'den 'vize' üfürmesi! Anlat sen mi yalan söylüyorsun Fransızlar mı?

ABD merkezli Chrest Foundation Vakfı tarafından fonlandığı geçtiğimiz yıllarda ortaya çıkan listelerle deşifre olan Medyascope'un kurucusu Ruşen Çakır 'vize' üzerinden giriştiği bir operasyonda duvara tosladı.
RUŞEN ÇAKIR'IN VİZE İDDİASI: ELİMDE KALDI
Son dönemde vize başvurularında yaşanan problemler üzerinden bir algı operasyonu çeKmeye çalışan Ruşen Çakır, kendisinin de Fransa üzerinden yaptığı vize başvurusunun sonuçsuz kaldığını bildirdi.
Geçtiğimiz günlerde Medyascope yayınında konuşan Ruşen Çakır, "Normal Schengen vizelerinde de sorunlar çıkmaya başladı. Bugün itibariyle bakıldığı zaman insanlar paralarını yatırıyorlar ve hiç gerekçesiz şekilde vizeleri reddediliyor. Bunlardan birisi de benim. Fransa üzerinden yaptığım başvuru elimde kaldı: ben, eşim ve oğlum için yaptığımız başvuru" diye konuştu.
Ruşen'in iddiasını CHP'ye yakınlığıyla bilinen Aslı Aydıntaşbaş Avrupa Komisyonu Başkanı'na sordu.
FRANSIZLAR YALANLADI
Fransa'nın İstanbul Başkonsolosluğu iddiaları yalanladı ve "Sayın Ruşen Çakır'ın tarafımızca herhangi bir vize reddine maruz kalmadığını belirtiriz. Dilerse talebini iletebilir." ifadelerini içeren bir açıklama yaptı.
Akıllara "Ruşen Çakın sahte mağduriyet peşinde mi?" "Fransızlar mı yalan söylüyor Ruşen Çakır mı?" sorulara gelirken Sabah Yazarı Melih Altınok meseleyi köşesine taşıdı.