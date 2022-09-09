Bay Kemal'in mangır medyasından Enver Aysever, Akşener ve İmamoğlu'nu bombaladı: "Görgüsüzler!"



İYİ PARTİ ADAYI KABUL ETMEK ZORUNDA

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 6'lı masaya getirdiği adayı İyi Partililerin kabul etmek zorunda olduğunu belirten Aysever, "Soruyor İyi Partililerin kaçta kaçı ister? Sayın Fatih Altaylı, İyi Parti'yi İyi Parti yapan kurulmasına Meclis'te olmasına bugün sesinin çıkmasına neden olan kişi sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Bana sürekli sosyal medyada 'Kemal Kılıçdaroğlu'nu pazarlıyor musun?' diyenler var. Açık konuşayım Kemal Kılıçdaroğlu ile aramın bugünlerde çok iyi olduğunu zannetmiyorum, geçen hafta attığım tweetlerden dolayı. Yaptığımız yayın başarılıydı, haksızlığa uğradığımı düşündüm tweetler attım iyi olduğunu düşünmüyorum. Kendisiyle birkaç saat önce de konuştum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun hakkını vermek benim boynumun borcu. İyi Partililer eğer birazcık vicdan, eğer birazcık insani bir ölçü varsa Kemal Kılıçdaroğlu masaya kime getiriyorsa kabul etmek zorunda. Eğer ben olacağım derse en çok İyi Partililer kabul etmek zorunda." şeklinde konuştu.

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