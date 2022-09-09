Bay Kemal'in mangır medyasından Enver Aysever, Akşener ve İmamoğlu'nu bombaladı: "Görgüsüzler!"

6+1'li masadaki adaylık kavgası CHP yandaşı mangır medyası tarafından da yakından takip ediliyor.
MANGIR MEDYASI BOMBALADI: "GÖRGÜSÜZLER!" | VİDEO İZLE
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyada yaptığı açıklamalar sonrası harekete geçen CHP yandaşı Enver Aysever, esnaf ziyaretleri ve Cumhurbaşkanlığı adaylığı için İmamoğlu ve Yavaş'ın sırtını sıvazlıyan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e tepki göstererek, "Görgüsüzler" dedi.
AKŞENER'İN ADAYLIK TİYATROSU
Akşener'in sokakta tiyatro yaptırdığına dikkat çeken Aysever, "Şu tabloya asla inanmıyorum, belki benim kötü niyetliliğim. Ama Allah aşkına bir hanımefendi iyi kötü bir yaşı var. Ayağınıza kapanacak, yalvaracak, ağlayacak Başbakanımızın sizsiniz Cumhurbaşkanımız da 6'lı masadan kazanacak biri çıksın. Kim çıksın yani Mansur Bey çıksın." diyerek İyi Parti Genel Başkanı'nın adaylık oyununu bir kez daha deşifre etti.
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İLK OLARAK TAKVİM.COM.TR DEŞİFRE ETMİŞTİ
Geçtiğimiz gün yaşanan diyalog sonrası Akşener'in tiyatrosunu Takvim.com.tr deşifre etmişti.