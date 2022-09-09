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    • Güncel
    • 09.09.2022 19:00
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    • 09.09.2022 19:13
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    Bay Kemal'in mangır medyasından Enver Aysever, Akşener ve İmamoğlu'nu bombaladı: "Görgüsüzler!"

    Son dakika haberi! 6+1'li masadaki adaylık kavgası CHP yandaşı mangır medyası tarafından da yakından takip ediliyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyada yaptığı açıklamalar sonrası harekete geçen CHP yandaşı Enver Aysever, esnaf ziyaretleri ve Cumhurbaşkanlığı adaylığı için İmamoğlu ve Yavaş'ın sırtını sıvazlıyan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e tepki göstererek, "Görgüsüzler" dedi.

    takvim.com.tr
    Mangır medyası bombaladı: Görgüsüzler!

    6+1'li masadaki adaylık kavgası CHP yandaşı mangır medyası tarafından da yakından takip ediliyor.

    MANGIR MEDYASI BOMBALADI: "GÖRGÜSÜZLER!" | VİDEO İZLE

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyada yaptığı açıklamalar sonrası harekete geçen CHP yandaşı Enver Aysever, esnaf ziyaretleri ve Cumhurbaşkanlığı adaylığı için İmamoğlu ve Yavaş'ın sırtını sıvazlıyan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e tepki göstererek, "Görgüsüzler" dedi.

    AKŞENER'İN ADAYLIK TİYATROSU
    Akşener'in sokakta tiyatro yaptırdığına dikkat çeken Aysever, "Şu tabloya asla inanmıyorum, belki benim kötü niyetliliğim. Ama Allah aşkına bir hanımefendi iyi kötü bir yaşı var. Ayağınıza kapanacak, yalvaracak, ağlayacak Başbakanımızın sizsiniz Cumhurbaşkanımız da 6'lı masadan kazanacak biri çıksın. Kim çıksın yani Mansur Bey çıksın." diyerek İyi Parti Genel Başkanı'nın adaylık oyununu bir kez daha deşifre etti.


    AKŞENER, KILIÇDAROĞLU'NA SÖYLEYEMEDİKLERİNİ VATANDAŞA SÖYLETTİ | VİDEO İZLE



    İLK OLARAK TAKVİM.COM.TR DEŞİFRE ETMİŞTİ
    Geçtiğimiz gün yaşanan diyalog sonrası Akşener'in tiyatrosunu Takvim.com.tr deşifre etmişti.

    Haberde olayın Akşener'in adaylığını istemediği Kılıçdaroğlu'nun "Yüzüne söyleyemediklerini başkası aracılığı ile söyletiyor" olarak yer almıştı.


        AKŞENER'İN İBB ZİYARETİ: GÖRGÜSÜZLER
        Akşener'in hem İmamoğlu'nun hem de Yavaş'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı için sırtına sıvazladığını belirten ve CHP'li İBB'ye ziyaretiyle ilgili konuşan Aysever, "Bu nedir abi ya, bu nedir yaa. Allah aşkına burası belediye binası ya, belediye zabıtası, merasim takımı, bando olmuş. Bana sorarsanız görgüsüzce geliyor bu ciddi söylüyorum görgüsüzce geliyor. Meral Akşener'in oraya neden gittiğini biliyoruz. Buğra Bey, 'Sokakta Mansur Bey'i duyuyoruz' diyor Akşener İBB Başkanı'nı ziyarete gidiyor. Hem İmamoğlu hem Yavaş'ın sırtını sıvazlıyor hem de kendisini öne çıkarıyor." diyerek yaşananlara tepki gösterdi.


        İYİ PARTİ ADAYI KABUL ETMEK ZORUNDA
        Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 6'lı masaya getirdiği adayı İyi Partililerin kabul etmek zorunda olduğunu belirten Aysever, "Soruyor İyi Partililerin kaçta kaçı ister? Sayın Fatih Altaylı, İyi Parti'yi İyi Parti yapan kurulmasına Meclis'te olmasına bugün sesinin çıkmasına neden olan kişi sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Bana sürekli sosyal medyada 'Kemal Kılıçdaroğlu'nu pazarlıyor musun?' diyenler var. Açık konuşayım Kemal Kılıçdaroğlu ile aramın bugünlerde çok iyi olduğunu zannetmiyorum, geçen hafta attığım tweetlerden dolayı. Yaptığımız yayın başarılıydı, haksızlığa uğradığımı düşündüm tweetler attım iyi olduğunu düşünmüyorum. Kendisiyle birkaç saat önce de konuştum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun hakkını vermek benim boynumun borcu. İyi Partililer eğer birazcık vicdan, eğer birazcık insani bir ölçü varsa Kemal Kılıçdaroğlu masaya kime getiriyorsa kabul etmek zorunda. Eğer ben olacağım derse en çok İyi Partililer kabul etmek zorunda." şeklinde konuştu.

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        Haberler Güncel Bay Kemal'in mangır medyasından Enver Aysever, Akşener ve İmamoğlu'nu bombaladı: "Görgüsüzler!"
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