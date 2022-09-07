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    • 07.09.2022 10:06
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    • 07.09.2022 10:06
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    Son dakika: Sicil bilgileri tespit edilen PKK/KCK'lı terörist İstanbul'da yakalandı

    Son dakika haberleri...  Diyarbakır'da mezrada ele geçirilen dokümanlardan sicil bilgileri tespit edilen PKK/KCK'lı terörist İstanbul'da yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

    PKK/KCK’lı terörist İstanbul’da yakalandı

    Alınan bilgiye göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 18 Haziran'da Lice'nin Mehmedil mezrasında yer gösterme çalışmalarında çeşitli dokümanlar ele geçirildi.

    Dokümanlar üzerinde yapılan incelemede PKK/KCK üyesi terörist Seyit Dilsöz kod adlı Fırat S'nin sicil bilgileri bulundu.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince İstanbul'da bulunduğu belirlenen zanlı, düzenlenen operasyonla yakalandı.

    Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi.

    Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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    Haberler Güncel Son dakika: Sicil bilgileri tespit edilen PKK/KCK'lı terörist İstanbul'da yakalandı
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