Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 07.09.2022 09:45
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.09.2022 11:11
    ABONE OL

    Bakan Kasapoğlu KYK sonuçlarını açıkladı: Birinci fazda yüzde 80 ile rekor bir yerleştirme

    Son dakika haberi! Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK yurtlarına başvuru sonuçları açıklandı. Sonuçlara e-Devlet üzerinden ulaşılabilecek. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, GSB Yurtları 2022- 2023 eğitim öğretim yılı yurt yerleştirme sonuçlarına ilişkin Cebeci Site Yurdu'nda açıklamalarda bulundu. Birinci fazda yüzde 80 ile rekor bir yerleştirme yaptıklarına dikkat çeken Kasapoğlu, "Yıllık bazda en yüksek talebi almış olmamıza rağmen birinci faz yerleştirmemizde tarihimizin en yüksek yerleştirme oranını gerçekleştirdik. Birinci faz sonrası 3 faz daha faz. Bugün itibarıyla 2. faz çalışmalarına başlayacağız." dedi.

    takvim.com.tr
    Kasapoğlu’ndan flaş yurt açıklaması!

    Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK yurtlarına başvuru sonuçları açıklandı. Sonuçlara e-Devlet üzerinden ulaşılabilecek. Konuyla ilgili Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, GSB Yurtları 2022- 2023 eğitim öğretim yılı yurt yerleştirme sonuçlarına ilişkin Cebeci Site Yurdu'nda açıklamalarda bulundu.


    KYK YURTLARINA BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI: YÜZDE 80 REKOR YERLEŞTİRME | VİDEO




    Bakan Kasapoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

    Tüm başvuruların tamamen objectif bir şekilde tamamen dijital ortamda analiz edildiğini ifade etmem lazım. Sonrasında biliyorsunuz üniversite açılışları tarihleri aynı gün olmuyor. İl il aşama aşama gerçekleşiyor.

    Bugün birinci fazı tamamlayarak uygulama aşamasını başlatmış oluyoruz. Birinci faz çalışmalarımızda olağanüstü gayretle çalışan Bakanlık ailesine herkese gönülden teşekkürlerimi sunuyorum.

    Biliyorsunuz yeni dönem için başvuru dönemini tamamladık. Başvurular 12 kamu kurumu tarafından analiz edildi. başvurusu geçerli sayılan öğrencilerimiz gelir, başarı ve sosyal durum kriterleri esas alınarak puanlama ile tespit edildiler. Yine bu kriterler gelir, başarı, sosyal durum esas alınarak sıralama ortaya kondu. Oluşan sıralama ile öğrencilerimizin kazandıkları okula en yakın bakanlık yurdundan başlamak suretiyle yurtlara yerleştirmeleri gerçekleştirildi.

    YÜZDE 80 İLE TARİHİ REKOR

    Yıllık bazda en yüksek talebi almış olmamıza rağmen birinci faz yerleştirmemizde tarihimizin en yüksek yerleştirme oranını gerçekleştirdik. Birinci faz ilk yerleştirmemizde yüzde 80'lik rekor bir karşılama oranına imza attık.

    Yurtlarımız dünyanın en güçlü alt yapısı. 36 ülkenin nüfusundan daha fazla kapasiteye sahip bir alt yapımız var. Birinci faz sonrası 3 faz daha faz. Bugün itibarıyla 2. faz çalışmalarına başlayacağız. Hiç kimse ne ailelerimiz ne gençler endişe etmesinler. Onları bu ortamlarla buluşturma adına çalışmalarımızı faz faz sizlere sonuçları paylaşacağım.

    "41 İLDE YERLEŞTİRME BİTTİ"
    Yedek yerleştirmelerimiz devam edecek. İlk fazda 41 il tamamıyla yerleşimini bitirdi. Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Ardı, Batman, Bolu, Bursa, Denizli, Düzce, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmara, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırıkkale, Kırklareli, Kırkeşir, Konya, Kütahya, Muğla, Niğde, Sivas, Siirt, Trabzon, Uşak, Yozgat, Şanlıurfa, Van olmak üzere tüm arkadaşlarımızı yerleştirdik.

    Bu sonuçların hayırlı olmasını diliyorum. Bunların dışında 10 ilimizde erkek, 4 ilimizde de kız öğrencilerimizin tamamı yedeksiz şekilde yerleştiler.

    "EYLÜL AYI İÇİNDE İKİNCİ FAZ SONUÇLARINI SİZLERLE PAYLAŞACAĞIM"
    Yedeksiz şekilde yerleştirmiş olduk. Durumlar analiz edilmeye devam ediliyor. Gecesini gündüzüne katan ekip var. Yeni planlamalar yeni bir takım alternatiflerle bu faz süreçleriyle en başarılı yerleştirme süreçlerinde bu sürecin sonunda sizlerle paylaşmış olacağız. Kız ve şehre ilk kez gelen öğrenciler ilkleri ortaya koydu. Büyükşehirlerde bu anlamdaki hamdolsun yerleştirme sonuçlarındaki başarımızı bu aşamalarla beraber ortaya koyacağız. İnşallah önümüzdeki günlerde yine Eylül ayı içinde ikinci faz sonuçlarını sizlerle paylaşacağım.

    Bu mekanlar gençlerin mekanları. Tüm Türkiyemizde altyapımızı güçlendirmeye devam edeceğiz.

    GENÇLERİ HEYECANLANDIRAN PAYLAŞIMLA DUYURMUŞTU
    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Sevgili gençler, saat 10:00'da yurtlarla ilgili beklediğiniz haberleri konuşacağız. Hazır mısınız?" ifadelerini kullanmıştı.

        KYK yurt sonuçları hakkında araştırmalar hızlandı. 24 Ağustos 2022 tarihinde başlayan Kredi ve Yurtları Kurumu (KYK) yurt başvuruları, 28 Ağustos 2022 tarihinde sona erdi. Gözler bir süredir başvuru sonuçlarındaydı. Ve beklenen gün geldi. Peki 7 Eylül 2022 KYK yurt yerleştirme BAŞVURU sonuçları açıklandı mı? KYK yurt başvuru sonuçları nasıl sorgulanır? Yedekte kalanlar ne yapacak? KYK yurt yedek sırası gelir mi, ne zaman? İşte KYK yurt yerleştirme BAŞVURU sonuçları ASİL-YEDEK listesi!

        7 EYLÜL 2022 KYK YURT YERLEŞTİRME BAŞVURU SONUÇLARI ASİL-YEDEK LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

        KYK yurt sonuçları açıklandı.

        KYK YURT BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI

        Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir.

        KYK YURT YEDEK SIRASI NE ZAMAN GELİR?
        Kredi Yurtlar Kurumu yurtları yedek listeleri başvuru sonuçlarının açıklanmasıyla belli olacak. Yurt kaydını yaptırmayan adaylardan boşalan yerler için yedek yerleştirmeler yapılacak.

        KYK Yedek yerleştirme işlemleri yedek boş kontenjanlar uyarınca sonraki haftalarda da yapılmaya devam edecek. Her pazartesi ve perşembe günleri yapılacak olan yedek yerleştirmelerin sonuçlarına http://sonuc.gsb.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecek.

        YURTLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

        KYK yurt başvuru sonuçlarının kısa süre içinde yapılacak değerlendirmelerin ardından erişime açılması bekleniyor.

        Sonuçların ilan edilmesinin ardından ise Eylül ayının son günlerine doğru yurtlarda barınma süreci başlayacağı tahmin ediliyor.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Kasapoğlu’ndan flaş yurt açıklaması!
        Haberler Güncel Bakan Kasapoğlu KYK sonuçlarını açıkladı: Birinci fazda yüzde 80 ile rekor bir yerleştirme
            SON DAKİKA