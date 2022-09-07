Bakan Kasapoğlu KYK sonuçlarını açıkladı: Birinci fazda yüzde 80 ile rekor bir yerleştirme

Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK yurtlarına başvuru sonuçları açıklandı. Sonuçlara e-Devlet üzerinden ulaşılabilecek. Konuyla ilgili Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, GSB Yurtları 2022- 2023 eğitim öğretim yılı yurt yerleştirme sonuçlarına ilişkin Cebeci Site Yurdu'nda açıklamalarda bulundu.
KYK YURTLARINA BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI: YÜZDE 80 REKOR YERLEŞTİRME | VİDEO
Bakan Kasapoğlu'nun açıklamalarından satır başları;
Tüm başvuruların tamamen objectif bir şekilde tamamen dijital ortamda analiz edildiğini ifade etmem lazım. Sonrasında biliyorsunuz üniversite açılışları tarihleri aynı gün olmuyor. İl il aşama aşama gerçekleşiyor.
Bugün birinci fazı tamamlayarak uygulama aşamasını başlatmış oluyoruz. Birinci faz çalışmalarımızda olağanüstü gayretle çalışan Bakanlık ailesine herkese gönülden teşekkürlerimi sunuyorum.
Biliyorsunuz yeni dönem için başvuru dönemini tamamladık. Başvurular 12 kamu kurumu tarafından analiz edildi. başvurusu geçerli sayılan öğrencilerimiz gelir, başarı ve sosyal durum kriterleri esas alınarak puanlama ile tespit edildiler. Yine bu kriterler gelir, başarı, sosyal durum esas alınarak sıralama ortaya kondu. Oluşan sıralama ile öğrencilerimizin kazandıkları okula en yakın bakanlık yurdundan başlamak suretiyle yurtlara yerleştirmeleri gerçekleştirildi.
YÜZDE 80 İLE TARİHİ REKOR
Yıllık bazda en yüksek talebi almış olmamıza rağmen birinci faz yerleştirmemizde tarihimizin en yüksek yerleştirme oranını gerçekleştirdik. Birinci faz ilk yerleştirmemizde yüzde 80'lik rekor bir karşılama oranına imza attık.
Yurtlarımız dünyanın en güçlü alt yapısı. 36 ülkenin nüfusundan daha fazla kapasiteye sahip bir alt yapımız var. Birinci faz sonrası 3 faz daha faz. Bugün itibarıyla 2. faz çalışmalarına başlayacağız. Hiç kimse ne ailelerimiz ne gençler endişe etmesinler. Onları bu ortamlarla buluşturma adına çalışmalarımızı faz faz sizlere sonuçları paylaşacağım.
"41 İLDE YERLEŞTİRME BİTTİ"
Yedek yerleştirmelerimiz devam edecek. İlk fazda 41 il tamamıyla yerleşimini bitirdi. Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Ardı, Batman, Bolu, Bursa, Denizli, Düzce, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmara, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırıkkale, Kırklareli, Kırkeşir, Konya, Kütahya, Muğla, Niğde, Sivas, Siirt, Trabzon, Uşak, Yozgat, Şanlıurfa, Van olmak üzere tüm arkadaşlarımızı yerleştirdik.
Bu sonuçların hayırlı olmasını diliyorum. Bunların dışında 10 ilimizde erkek, 4 ilimizde de kız öğrencilerimizin tamamı yedeksiz şekilde yerleştiler.
"EYLÜL AYI İÇİNDE İKİNCİ FAZ SONUÇLARINI SİZLERLE PAYLAŞACAĞIM"
Yedeksiz şekilde yerleştirmiş olduk. Durumlar analiz edilmeye devam ediliyor. Gecesini gündüzüne katan ekip var. Yeni planlamalar yeni bir takım alternatiflerle bu faz süreçleriyle en başarılı yerleştirme süreçlerinde bu sürecin sonunda sizlerle paylaşmış olacağız. Kız ve şehre ilk kez gelen öğrenciler ilkleri ortaya koydu. Büyükşehirlerde bu anlamdaki hamdolsun yerleştirme sonuçlarındaki başarımızı bu aşamalarla beraber ortaya koyacağız. İnşallah önümüzdeki günlerde yine Eylül ayı içinde ikinci faz sonuçlarını sizlerle paylaşacağım.
Bu mekanlar gençlerin mekanları. Tüm Türkiyemizde altyapımızı güçlendirmeye devam edeceğiz.
GENÇLERİ HEYECANLANDIRAN PAYLAŞIMLA DUYURMUŞTU
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Sevgili gençler, saat 10:00'da yurtlarla ilgili beklediğiniz haberleri konuşacağız. Hazır mısınız?" ifadelerini kullanmıştı.