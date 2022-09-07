Fatih'te 14 kişinin yaralandığı zincirleme kazaya karışan İETT şoförü ifadesinde fren yapmasına rağmen aracın yavaşlamadığını söyledi

İETT otobüsleri bakımsızlık nedeniyle sürekli arızalanıyor veya kazaya karışıyor.
Son olarak Kennedy Caddesi Yenikapı mevkisinde 34 ZM 9232 plakalı İETT otobüsü, 7 otomobil ve bir motosikletin karıştığı kazada 14 kişi yaralanmıştı.
İETT otobüsleri bakımsızlık nedeniyle sürekli arızalanıyor veya kazaya karışıyor.
Son olarak Kennedy Caddesi Yenikapı mevkisinde 34 ZM 9232 plakalı İETT otobüsü, 7 otomobil ve bir motosikletin karıştığı kazada 14 kişi yaralanmıştı.
Aksaray dönüşünde, önünde seyir halindeki araçları korna çalıp ikaz ettiğini iddia eden S.A, buna rağmen araçların hızlanmadığını, önündeki araca arkadan çarptıktan sonra bariyerlere doğru gittiğini, sonrasında da diğer araçlara çarptığını savundu.