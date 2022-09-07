Fatih'te 14 kişinin yaralandığı zincirleme kazaya karışan İETT şoförü ifadesinde fren yapmasına rağmen aracın yavaşlamadığını söyledi

Aksaray dönüşünde, önünde seyir halindeki araçları korna çalıp ikaz ettiğini iddia eden S.A, buna rağmen araçların hızlanmadığını, önündeki araca arkadan çarptıktan sonra bariyerlere doğru gittiğini, sonrasında da diğer araçlara çarptığını savundu.