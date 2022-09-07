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    • Güncel
    • 07.09.2022 19:59
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    • 07.09.2022 20:04
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    Dışişleri Bakanlığı'ndan Arap Ligi'nin mesnetsiz iddialarına çok sert tepki: Tümüyle reddediyoruz

    Dışişleri Bakanlığı: Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyi’nin toplantısı, bir kez daha ülkemize yönelik mesnetsiz iddialar içeren karar ve açıklamalara sahne olmuştur. Bu karar ve açıklamaları tümüyle reddediyoruz.

    Dışişleri Bakanlığı’ndan Arap Ligi’ne sert tepki!

    Dışişleri Bakanlığı: Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyi'nin toplantısı, bir kez daha ülkemize yönelik mesnetsiz iddialar içeren karar ve açıklamalara sahne olmuştur. Bu karar ve açıklamaları tümüyle reddediyoruz.

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    Haberler Güncel Dışişleri Bakanlığı'ndan Arap Ligi'nin mesnetsiz iddialarına çok sert tepki: Tümüyle reddediyoruz
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