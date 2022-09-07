Dışişleri Bakanlığı: Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyi'nin toplantısı, bir kez daha ülkemize yönelik mesnetsiz iddialar içeren karar ve açıklamalara sahne olmuştur. Bu karar ve açıklamaları tümüyle reddediyoruz.
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- Güncel
- 07.09.2022 19:59
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- Son Güncelleme:
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- 07.09.2022 20:04
Dışişleri Bakanlığı'ndan Arap Ligi'nin mesnetsiz iddialarına çok sert tepki: Tümüyle reddediyoruz
Dışişleri Bakanlığı: Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyi’nin toplantısı, bir kez daha ülkemize yönelik mesnetsiz iddialar içeren karar ve açıklamalara sahne olmuştur. Bu karar ve açıklamaları tümüyle reddediyoruz.
Dışişleri Bakanlığı: Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyi'nin toplantısı, bir kez daha ülkemize yönelik mesnetsiz iddialar içeren karar ve açıklamalara sahne olmuştur. Bu karar ve açıklamaları tümüyle reddediyoruz.