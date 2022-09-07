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    • Eğitim
    • 07.09.2022 09:11
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    • 07.09.2022 09:11
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    MEB okul açılış tarihi ne zaman? O tarihte ziller çalacak! Okullar ne zaman açılacak?

    Okulların açılışı iiçin nefesler tutuldu. Milyonlarca öğrenci okulların açılış tarihi hakkında detayları merak ediyor. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    O tarihte ziller çalacak! Okullar ne zaman açılacak?

    Anaokul ve 1.sınıflar için ilk ders zili 5 Eylül itibarıyla çaldı. Anaokul ve 1. sınıf öğrencilerinin eğitim sürecinin başlamasının ardından gözler; İlkokul, ortaokul, lise kademelerine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı 2022-2023 eğitim öğretim takvimini açıklamasının ardından okulların ne zaman açılacağı netlik kazanmış oldu. Peki, okullar ne zaman açılacak? MEB takvimi yayınlandı mı? İşte merak edilenler...

    2022-2023 OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

    MEB takvimine göre 2022-2023 Eğitim Öğretim yılı, ilkokul, ortaokul ve lise kademeleri için 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak. Öğrenciler böylece toplamda 87 gün yaz tatili yapmış olacak.

    YAZ TATİLİNİN BİTİMİNE KAÇ GÜN KALDI?

    Yaz tatilinin son ayını da geride bırakmaya hazırlanan öğrenciler; (5 Eylül) gün itibariyle 7 gün daha tatillerine devam edecek.

    İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 12 eylülde eğitime başlarken 1. sınıf ve anaokulu öğrencileri ise 5 Eylül pazartesi bugün ders başı yaptı.

    İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

    14-18 Kasım 2022 tarihleri arasında ilk ara tatil yaşanacak.

        15 TATİL NE ZAMAN?

        23 Ocak 2023 - 3 Şubat 2023 tarihleri arasında yarıyıl tatili olacak.

        2. DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN?

        17 - 20 Nisan 2023 Tarihleri arasında yılın ikinci ara tatili yaşanacak.

        2023 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

        16 Haziran 2023'de yaz tatili başlayacak.
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        Haberler Eğitim MEB okul açılış tarihi ne zaman? O tarihte ziller çalacak! Okullar ne zaman açılacak?
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