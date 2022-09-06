Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası müjdeleri art arda verdi

Başkan Erdoğan Kabine toplantısının ardından millete seslendi. "Yunanistan ne siyasi ne ekonomik ne askeri bakımdan bizim dengimiz olmadığı için muhatabımız değildir" ifadelerini kullanan Başkan Erdoğan, enflasyona ilişkin, "Yılbaşından sonra ülkemizdeki enflasyonun hızlı bir şekilde inişine tanıklık edeceğiz dedi. Erdoğan, "Vatandaşlarımızın bir kısmının icra takibine uğramasına yol açan 2 bin lira ve altındaki borçlarını tasfiye ediyoruz" diye konuştu. Başkan Erdoğan şöyle devam etti: Asgari ücreti, emekli ve memur maaşlarını yükseltmeye, sosyal yardım programlarını yeni bir anlayışla genişletmeye kadar pek çok tedbiri hayata geçireceğiz. Doğalgaz tüketim desteği programını bu yıl da sürdüreceğiz. İhtiyaç sahipleri, 5 Eylül'den itibaren başvuru yapabilirler.