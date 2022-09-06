Başkan Erdoğan Bosna Hersek'te tekbirlerle karşılandı: Bu topraklar Evlad-ı Fatihan'dır







"ALİYA'NIN EMANETİNE SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sizler, bu önemli coğrafyada din-i mübin-i İslam'ın öğrenilmesi, öğretilmesi ve hakkıyla yaşanması için gayret göstererek son derece önemli bir vazifeyi ifa ediyorsunuz. Üstlendiğiniz bu mühim vazifede Türkiye'nin her zaman yanınızda olduğunu tekrar vurgulamak istiyorum. Geçmişte bu güzel topraklar maalesef soykırıma ve büyük acılara şahitlik etti. Müslümanların yok edilmesine yönelik tehdit cümleleri, meclis kürsülerinden dile getirildi. On binlerce kardeşimizi, daha ömürlerinin baharında binlerce gençleri ve çocukları şehit verdik. Asırlardır 'Allah-u ekber' nidalarının eksik olmadığı bu topraklarda Ezanı Muhammedilerin susturulmasına müsaade etmedik. Şehitlerimizin mübarek kanlarıyla sulanan bu topraklar, sizin vatanınızdır, sizin yurdunuzdur. Müslümanlar bu coğrafyanın asli unsurudur. İslam, sizler sayesinde bu topraklarda daima var olacaktır. Ukrayna'da, Afganistan'da, Suriye'de, Libya'da ve dünyanın çeşitli bölgelerinde masumların hayatlarını kaybettiği nice çatışmalar yaşanıyor. Bosna Hersek de sancılı bir dönemden geçiyor. Zaman zaman savaş söylentilerinin dahi dillendirildiğine şahitlik ediyoruz. Sizler, bu işin mihraplarından, minberlerinden tüm Bosnalı Müslümanlara hitap eden ulemasınız. Dolayısıyla yükünüz ağır. Bir şeyi sağlamanız lazım: Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, Müslüman olarak Bosna Hersekli olmaya mecbur olduğumuzu unutmayacağız. Unutmayalım ki bizi bölmeye çalışanlar var. Parçalamaya çalışanlar var. Aliya, hemen burada tüm şühedayla birlikte yatıyor. Aliya'nın emanetine sahip çıkacağız. Bu emanete sahip çıkmak suretiyle de Bosna Hersek'i layık olduğu yere çıkaracağız."

"FETÖ'NÜN ZEMİN KAZANMASINA MÜSAMAHA GÖSTERMEYİN"

Bu sabah Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle bir araya geldiğini anımsatan Erdoğan, şunları söyledi:

"Temaslarımda bu tip ayrıştırıcı, gerginliği artırıcı tehditkar söylemlerin kimseye fayda sağlamayacağını bir kez daha ifade ettim. Farklı dinlerden insanlarla birlikte yaşadığınız bu coğrafyada İslam'ın barış ve hoşgörü mesajını en ücra köşelere kadar ulaştırmak gerekiyor. Bugün dünya İslam'ın cihanşümul ilkelerini, hoşgörü ahlakını, kardeşlik hukukunu görmeye her zamankinden daha çok muhtaçtır. Unutmayalım, 'İnnemel mu'minune ihvetun' (Muhakkak ki Müslümanlar ancak kardeştir) Bütün Müslümanlar kardeş olduğuna göre, hepimiz toptan sımsıkı Allah'ın ipine sarılmamız gerektiğine göre bunun gereklerini yerine getirmemiz lazım. Günde beş vakit namaz kıldırmakla işiniz bitmiyor. Arkanızdaki cemaate sahip olmanız lazım. Cemaat ne demek? Cem olmak. Bunları cem edecek olan sizsiniz. Öyle kuru kuruya sadece beş vakit Allah-u ekber yetmez. İmam olduğunuzu unutmayacaksınız. Müftü olduğunuzu unutmayacaksınız. Arkanızda size uyan cemaati evelallah istikamet üzere kılacaksınız. Dini kavramları suistimal edenler İslam'a ve Müslümanlara büyük zararlar vermişlerdir. Türkiye olarak DEAŞ'ten FETÖ'ye kadar din maskesi takan eli kanlı terör örgütleriyle mücadele ediyoruz. Bu şer şebekelerinin evlatlarımızı kandırmasına, onların geleceğini çalmasına izin vermemeliyiz. Bu noktada sizlere FETÖ'ye ve her kılığa giren FETÖ'cülere karşı daha dikkatli olmaya çağırıyorum. Bunlar bize darbe yaptılar. Bizi bulunduğumuz yerde öldürmeye kastettiler. İki polisimi şehit ettiler. İki kadın polisimizi ağır yaraladılar. Bunların bir kısmı da Yunanistan'a kaçtı. Aynı oyuna Bosna Hersek de gelmedi. Bosna Hersek'te de halen yapılanması bulunan FETÖ'nün civarınızda zemin kazanmasına kesinlikle müsamaha göstermemenizi sizden rica ediyorum. İslam'ı suistimal ederek elimizden yavrularımızı çalmalarına müsaade etmeyelim."