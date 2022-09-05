Türkiye kış turizminde 'gaz'a basacak: Milyonlarca Avrupalının ilk tercihi Türkiye

Rusya'nın gazı tamamen kesmesiyle Avrupa'daki 150 milyon emeklinin kışın nasıl bir tercih yapacağı merakla bekleniyor. Türkiye'deki turizmciler ise son 3 yılın en hareketli kış turizmini geçirmeye hazırlanıyor. Kasım ayına ilişkin veriler, şimdiden çok iyi geldi.
RAKİPLERİNE GÖRE ÖNE ÇIKIYOR
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Dr. Erkan Yağcı, eldeki verilere göre Türkiye'nin kış turizmi planını Hürriyet'e anlattı. Yağcı, Türkiye'nin ucuz fiyatla değil, sağlıklı, güvenilir ve nitelikli turizmle rakiplerine göre öne çıktığını söyledi. Yağcı, Avrupa'da zor bir süreç yaşandığına fakat Türkiye'deki turizmcinin de girdi fiyatlarının arttığına dikkat çekti.
ANTALYA EN İYİ DESTİNASYONLARDAN BİRİ
Yağcı, "Antalya kalite ve fiyat dengesindeki en iyi destinasyonlardan biri. Biz kış turizmini gündemimize yeni almadık. 2014 yılından bu yana kış turizminde neyi, nasıl yapacağımızı konuşuyor ve uygulamaya geçiriyoruz. Dolayısıyla kış turizminin gelişmesi için her türlü olanağımız var. Biz bu dönemde ucuz fiyatla değil sağlıklı, güvenilir ve nitelikli turizmle çekici olacağız" dedi.
SON 3 YILIN EN HAREKETLİ KIŞ TURİZMİ
Kış turizmini geliştirmek için ürün ve pazar çeşitlendirmesi çalışmaları yapıldığını kaydeden Yağcı, "Bu çalışmalarla kasım ve nisan arasındaki turist sayısını artırmak en önemli amacımızdı. 2014 yılında bunu nispeten başardık. Hatta kasım ve mart ayını da yüksek sezon olarak kabul etmiştik. Bugün son rakamlara ve Avrupa'daki gelişmelere baktığımızda son 3 yılın en hareketli kış turizmini yaşayacağımızı söyleyebilirim" diye konuştu.