Türkiye kış turizminde 'gaz'a basacak: Milyonlarca Avrupalının ilk tercihi Türkiye

Rusya'nın gazı tamamen kesmesiyle Avrupa'daki 150 milyon emeklinin kışın nasıl bir tercih yapacağı merakla bekleniyor. Türkiye'deki turizmciler ise son 3 yılın en hareketli kış turizmini geçirmeye hazırlanıyor. Kasım ayına ilişkin veriler, şimdiden çok iyi geldi.

RAKİPLERİNE GÖRE ÖNE ÇIKIYOR

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Dr. Erkan Yağcı, eldeki verilere göre Türkiye'nin kış turizmi planını Hürriyet'e anlattı. Yağcı, Türkiye'nin ucuz fiyatla değil, sağlıklı, güvenilir ve nitelikli turizmle rakiplerine göre öne çıktığını söyledi. Yağcı, Avrupa'da zor bir süreç yaşandığına fakat Türkiye'deki turizmcinin de girdi fiyatlarının arttığına dikkat çekti.