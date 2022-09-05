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    • Güncel
    • 05.09.2022 09:57
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    • 05.09.2022 09:57
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    Türkiye kış turizminde 'gaz'a basacak: Milyonlarca Avrupalının ilk tercihi Türkiye

    Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla ambargo kararlarını açıklayan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Rusya'nın ambargolara karşılık doğal gazı tamamen kesmesiyle birlikte tasarruf tedbirleri arka arkaya geldi. Devlet düzeyinde alınan tedbirlere kişisel çözümler de eklenirken, bazı Avrupalılar rotayı Türkiye'ye çevirdi. Kıtada yaşayan 150 milyon emeklinin, uzun süreli turizm tercihleri arasında ilk sırada Türkiye'nin olduğu belirtiliyor.

    Türkiye kış turizminde ’gaz’a basacak

    Rusya'nın gazı tamamen kesmesiyle Avrupa'daki 150 milyon emeklinin kışın nasıl bir tercih yapacağı merakla bekleniyor. Türkiye'deki turizmciler ise son 3 yılın en hareketli kış turizmini geçirmeye hazırlanıyor. Kasım ayına ilişkin veriler, şimdiden çok iyi geldi.

    RAKİPLERİNE GÖRE ÖNE ÇIKIYOR
    Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Dr. Erkan Yağcı, eldeki verilere göre Türkiye'nin kış turizmi planını Hürriyet'e anlattı. Yağcı, Türkiye'nin ucuz fiyatla değil, sağlıklı, güvenilir ve nitelikli turizmle rakiplerine göre öne çıktığını söyledi. Yağcı, Avrupa'da zor bir süreç yaşandığına fakat Türkiye'deki turizmcinin de girdi fiyatlarının arttığına dikkat çekti.

    ANTALYA EN İYİ DESTİNASYONLARDAN BİRİ
    Yağcı, "Antalya kalite ve fiyat dengesindeki en iyi destinasyonlardan biri. Biz kış turizmini gündemimize yeni almadık. 2014 yılından bu yana kış turizminde neyi, nasıl yapacağımızı konuşuyor ve uygulamaya geçiriyoruz. Dolayısıyla kış turizminin gelişmesi için her türlü olanağımız var. Biz bu dönemde ucuz fiyatla değil sağlıklı, güvenilir ve nitelikli turizmle çekici olacağız" dedi.

    SON 3 YILIN EN HAREKETLİ KIŞ TURİZMİ
    Kış turizmini geliştirmek için ürün ve pazar çeşitlendirmesi çalışmaları yapıldığını kaydeden Yağcı, "Bu çalışmalarla kasım ve nisan arasındaki turist sayısını artırmak en önemli amacımızdı. 2014 yılında bunu nispeten başardık. Hatta kasım ve mart ayını da yüksek sezon olarak kabul etmiştik. Bugün son rakamlara ve Avrupa'daki gelişmelere baktığımızda son 3 yılın en hareketli kış turizmini yaşayacağımızı söyleyebilirim" diye konuştu.

        Yağcı, şöyle devam etti:
        Bu beklenti sadece Avrupa'da yaşanan enerji krizi nedeniyle oluşmadı. Antalya doğal bir Turizm şehri. Biz birçok Avrupalı turisti kış turizmi çerçevesinde zaten ağırlıyorduk. Bunun yanında sağlık, futbol, golf, kongre ve etkinlik turizmiyle de kış sezonunu destekliyorduk. Ama şu da bir gerçek; Avrupa'da yaşanan son durum karşısında oluşan talebin karşılığını alması gereken en önemli aday Antalya.

        ALMANYA İLK SIRADA YER ALIYOR
        Erkan Yağcı, "Kasım ayına yönelik veriler çok iyi. Sonra önümüzde Noel var. Ocak, şubat döneminde futbol turizmi yüksek. Mart ayı İran pazarı yükseliyor. 2023 için de güzel veriler bunlar. Kış turizminde Avrupa pazarının tamamı bizim için hedef. Ama elbette Almanya, İngiltere, Hollanda, Belçika ve İskandinav ülkeleri kış turizmi için öne çıkacak" dedi.

        Yağcı, "Şimdilik Avrupa pazarının trendi ve erken rezervasyondan aldığımız sinyallerde kasım ayının özellikle Avrupa ve İngiltere pazarında iyi geçeceğini öngörüyoruz. Ayrıca toplantı ve etkinlik segmentinde de canlanma olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.

            KUZEY AVRUPA VATANDAŞLARININ DA TERCİHİ
            Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Akdeniz Bölge Temsil Grubu Başkanı Ferit Turgut da şu açıklamalarda bulundu:
            Açıkçası Avrupa'da yaşanan enerji krizinin turizm sektörüne nasıl yansıyacağını tam olarak kestirmek zor. Ama şunu net biçimde söyleyebilirim ki bu yıl son 3 yılın en hareketli kış turizmini geçireceğiz. Türkiye özellikle kaliteli turizm anlayışı ve fiyat dengesi ile rakiplerinin önüne geçecektir. Özellikle Kuzey Avrupa ülkelerinin kış itibarıyla tatil için Türkiye'yi tercih edeceğini düşünüyoruz.

            559 EURO'YA 22 GÜN TÜRKİYE TATİLİ
            Almanya merkezli indirim marketleri zinciri Lidl, her şey dahil Türkiye tatili satışına başladı. Sosyal medyada da gündem olan 22 günlük Türkiye tatilinin fiyatı, uçuş masrafları da dahil 599 Euro olarak açıklandı. Her şey dahil tatil programlarıysa bir hafta ila 15 günü kapsayacak şekilde satılıyor. Zincir marketin sitesinde Türkiye'den ağırlıklı olarak Antalya ön plana çıktı ve toplamda 4 binin üzerinde lokasyon yer aldı.

            EMEKLİLERE TEŞVİK 500 EURO PRİM DESTEĞİ
            Listede kişi başı 2 gecelik 30 Euro'luk oteller de, 7 gecelik kişi başı 899 Euro'luk alternatifler de bulunurken; Lidl'ın internet sitesinde Nepal, İtalya ve Yunanistan gibi çok sayıda farklı destinasyonda tatil önerileri sunuldu. Almanya Seyahat Acentaları Birliği (VUSR) Başkanı Marija Linnhoff da enerji tasarrufu için Alman emeklilerin kış aylarını Mayorka veya Türkiye'de geçirebileceklerini söylemiş, devletin kışı sıcak Akdeniz ülkelerinde geçirecek emeklileri teşvik için 500 Euro prim desteği verebileceğini belirtmişti.

                SEZON İÇİN TÜM HAZIRLIKLARIMIZI YAPTIK
                Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, Avrupa'da yaşanan Gaz krizinin kış turizmine direkt etkisi olacağını söyledi.

                Hürriyet'e konuşan Atmaca, "Turizm sektörü açısından son dönemin en iyi kışına hazırlanıyoruz diyebilirim. Özellikle Antalya çok dikkat çekici bir turizm destinasyonu. Hem kalite hem de güvenli olması nedeniyle rakiplerini geride bırakarak Avrupa'dan çok sayıda turisti kışın da ağırlayacaktır. Erken rezervasyon hareketine bakarak da kasım ayında sürecin hızlanacağını düşünüyoruz. Biz kış sezonu için tüm hazırlıklarımızı yaptık" dedi.

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