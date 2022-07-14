Antalya turizminde 1 milyonu aşan Almanlar 5 yıl sonra Rusları geride bıraktı

Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından Antalya'da, bu yıl Ukrayna- Rusya savaşı dengeleri değiştirdi. Antalya'nın iki ana pazarı olarak en çok turistin geldiği Rusya ve Almanya arasındaki liderlik koltuğu, 5 yıl sonra yeniden Almanlara geçti.
Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, kişisel bloğunda Alman turizmindeki gelişmeler ve değişimle ilgili makale yayımladı. Yavuz, 2016'da Sultanahmet'teki bombalı saldırıda 13 Alman vatandaşının hayatını kaybetmesiyle gerileme sürecine giren Alman turist gelişlerinin, pandemi ertesinde eski günlerine döndüğünü açıkladı.
DÜNYANIN EN ÇOK GEZEN HALKI
Dünyanın en çok gezen halkı Almanların 2 yıldır kısıtlanan seyahat arzularında bu yıl gerçek anlamda patlama yaşandığını belirten Yavuz, "Ne son günlerde artan pandemi vakaları, ne Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yükselen fiyatlar Almanları seyahatlerinden alıkoyamıyor. Almanya'dan nisan ayında başlayan turizm hareketliliği, haziran sonunda bazı eyaletlerin yaz tatiline girmesiyle artarak devam etti" dedi.
ÇOCUKLU AİLELERİN TERCİHİ ANTALYA
Almanların üçte biri kendi ülkelerinde tatile çıkarken, bir o kadarının da Akdeniz ülkelerini ziyaret ettiğini anlatan Yavuz, "Türkiye, İspanya, Yunanistan ve İtalya en çok tercih edilen ülkeler. Çocuklu ailelerin tercihi Türkiye olurken, gençler İspanya'yı tercih ediyor. Türkiye'de başta Antalya olmak üzere, Ege ve İstanbul Almanların en çok rağbet ettiği bölgeler. Özellikle Antalya, çok farklı otel seçeneği ve her şey dahil sistemiyle Almanların tercihinde önemli rol oynuyor" diye konuştu.