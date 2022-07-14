Antalya turizminde 1 milyonu aşan Almanlar 5 yıl sonra Rusları geride bıraktı

İLK DEFA 3 MİLYONU GÖRECEK

Alman turist gelişlerinin ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarında da 1,5 milyonu aşmasını bekledikleri açıklayan Yavuz, şunları kaydetti:

"Yılbaşında öngördüğümüz 3 milyonu bulacak gibi gözüküyor. Çocuklu aileler temmuz- ağustos dönemini, orta yaş üzeri ve emekliler eylül, ekim ve kasım ayını tercih ediyor. Pandemiyle ilgili olağanüstü bir durum yaşanmazsa bu yıl kasım sonuna kadar Alman misafirleri Antalya'da göreceğiz. Antalya turizmi de 2 milyon 943 bin kişiyle tarihinde en yüksek Alman turist ağırladığı 2015 yılından sonra ilk defa 2022'de 3 milyon sayısını görmüş olacak. 84 milyon nüfuslu Almanya'da, Alman nüfusun yaklaşık 61 milyon, 23 milyon da diğer ülkelerden Alman vatandaşlığına geçenler oldu. 20 milyon üzerindeki bu nüfus orta ölçekli bir Avrupa ülkesi kadar kapasiteye sahip. Son yıllarda turizmle birlikte bu gücün farkına varıldı. Seyahati aksatmadan yapan bir kitle olarak bütün tatil destinasyonlarını tercih ediyorlar. Özellikle Türkiye onlar için çok cazip. Ve her yıl artarak Türkiye ziyaretlerini yapıyorlar. Bu yüzden Alman uçaklarından yüzde 70 civarında Alman vatandaşı çıkarken, yüzde 30 kadarı sonradan Alman vatandaşlığını almış kişilerden oluşuyor."